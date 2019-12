- Elkjøp gikk glipp av 50 millioner etter Black Friday-fadese

Elkjøp tapte store summer da nettsiden knelte på Black Friday.

På selveste Black Friday strupet Elkjøp nettsidene, og kundene svarte med slakt.

Nå viser det seg at Elkjøp gikk glipp av 50 millioner etter Black Friday-fadesen i Norden, skriver Dagens Næringsliv.

- Trykket var langt over det vi ventet. Alle varsellampene lyste rødt. Vi tror minst ti til 15 prosent av salget på nett ble borte. Det kan også være enda mer, sier Elkjøp Norge-sjef Fredrik Tønnesen til avisen.

Tønnesen innrømmer at selskapet ikke var godt nok forberedt.

Køen økte minutt for minutt

De som forsøker å gjøre et Black Friday-kupp hos Elkjøp må smøre seg med tålmodighet. Nettbutikken er strupet, ingen kommer inn uten å vente i nærmere en time og køen fortsetter å øke minutt for minutt, skrev Nettavisen på Black Friday.

Elkjøp fikk kraftig kritikk av sine egne kunder. På selskapets Facebook-side var det en lang rekke irriterte kommentarer.

«Tragisk at dere samarbeider med IT-firmaer som ikke har server-kapasitet som takler litt trafikk fra lille Norge, spesielt når jeg leser at AliBaba omsatte for 150 milliarder på 90 minutter på "The Singles Day". Kort oppsummert; dere er ufattelig amatører når det gjelder å selge varer på nett. SKJERP DERE!!!», skriver en kunde.

«Queue-it løsningen deres fungerer meget dårlig. Hver gang jeg skal bli rutet til siden(skjedd 3 ganger), feiler den og jeg havner bakerst i køen igjen», skriver en annen kunde.

«Når du har ventet i 20 min... Finner varen, legger inn betalingsinformasjon og «betal» knappen IKKE fungerer og du blir sendt i ny kø!!! Jeg betaler gladelig de 161,- kronene jeg kunne spare, for å slippe den talentløse nettsiden!!», skriver en tredje kunde.

- Må levere bedre

Tønnesen sier til DN at Elkjøp som markedsleder, må levere bedre på en av årets viktigste dager. Han beklager også overfor alle de som ikke fikk tilgang til Elkjøps hjemmesider.

Til tross for å ha identifisert problemet i 21-tiden torsdag kveld, tok det mer enn ett døgn før nettsidene var oppe og gikk for fullt, skriver DN videre.

- Vi har stor forståelse for at dette ikke er akseptabelt, og vi har også sett det på pågangen i sosiale medier og i andre kanaler der kundene kan gi tilbakemelding, sier digitalsjef og merkevareansvarlig Marius Klemo i Elkjøp Norge til avisen.