- Én egenskap er klart viktigst om butikken ikke skal gå konk

Stordata-ekspert Pål Nisja-Wilhelmsen tar et knallhardt oppgjør med erfaringsbasert ledelse.

“Min erfaring er at ledere i stor grad vet hva som er riktig å gjøre i de fleste situasjoner, men at de i litt mindre grad gjør det. Lederutviklingsprogrammer generelt overdriver nesten alltid betydningen av ny kunnskap. Det er selvsagt ikke noe galt med ny kunnskap, men det blir som regel for mye av det.”

Det skriver høyskolelektor Olav Johansen ved Høgskolen Kristiania i en artikkel om erfaringsbasert ledelse på utdanningsforskning.no.

- Dømt til å mislykkes

En sjef som jobber på den måten er dømt til å feile, mener Pål Nisja-Wilhelmsen, som er aktuell med boka «Små og store data».

- Du går ikke ut på dato. Sjefen din gjør det. Vanlig ledelse i Norge går ut på at sjefen kommer inn i et rom og tar en avgjørelse. Beslutningsgrunnlaget er sjefens subjektive oppfatninger og erfaringer. Vi gjorde sånn i fjor, i år gjør vi sånn. Ofte er det én kilde bak erfaringene, sier Nisja-Wilhelmsen.

Han mener man må slutte å tro at regnskapet er den store ledestjerna.

- Å bruke regnskapet som eneste styringsverktøy, er som bare å bruke bakvinduet når du skal kjøre bil - da kan du bare rygge.

I stedet er det evnen til å reagere raskt og riktig når endringer inntreffer, som er den viktigste egenskapen til en moderne leder, hevder Nisja-Wilhelmsen.

- Se på bøndene, som sammen med fiskerne er de beste på å bruke stordata, og alltid har gjort det. De bruker alt de har av fakta for å finne riktig tidspunkt for å så og høste. Å bruke regnskapet fra i fjor som ledestjerne kan knekke hele virksomheten.

Se video: Dette er fremtidens shopping:

- Alle kan sjekke dataene

Nisja-Wilhelmsen mener også at å omstillingsevnen ikke er noe nytt. I boka eksemplifiserer han blant annet med tyggegummi-giganten Wrigley. William Wrigley jr. dro i 1891 til Chicago for å selge såpe. Så begynte han å gi bort bakepulver med såpene, og etter det igjen tyggegummi med bakepulveret.

Det nye nå er bare at dataene er langt flere og mer tilgjengelige - sjefens teft alene er ikke nok. Men omstillingviljen viktigere enn noen gang før:

- Nå som fakta, dataene vi bør basere oss på, er tilgjengelig for alle, kan vi alle lettere finne ut om vi gjør det bra eller ikke og dele kunnskapene vi har. En god leder lærer seg å lære raskt av nye data og hva de betyr. Det innebærer også å erkjenne at man rett og slett ikke vet hva som er de beste beslutningene ut fra erfaringer alene.

- Karismatiske narssisister

Teknolog og psykolog Yara Paoli snakker i et intervju med shifter.no om psykologisk trygghet - å være åpen på at man kan ta feil og ønske å lære av det.

Ifølge Paoli har mange ledere i det etablerte næringslivet vanskeligheter med å innrømme egne feil, fordi de tror det er et tegn på svakhet. Dette går så utover evnen til å skape en kultur der det er trygt å prøve og feile i produktutviklingen mot det kundene vil ha og er villige til å betale for.

— De verste er de vi i psykologien kaller «karismatiske narssisister». De er gjerne gode til å snakke for seg, men det handler mest om dem selv og deres egen merkevare. De gir sjelden positiv feedback, og bryr seg lite om andres utvikling og muligheter for å lære. Og liker å fremstå som ufeilbarlige, sier Paoli til shifter.no.





Handler ikke om alder

Rune Bjerke mente da han bebudet sin avgang at hans største tabbe hadde vært å la eldre lederne gå, fordi han mistet viktig erfaring og horisonter, men alder er ikke poenget, hevder Nisja-Wilhelmsen.

- Uansett hva slags erfaring du har, vil kunnskapen du besitter bli utdatert på kort tid. Evnene til å til å lære og reagere og tilpasse seg på basis av nye data blir viktigere - du kan være unge eller gammel og gjøre samme feil - og dette kan være like skremmende om du kommer rett ut av lederskolen - holdningen er viktigere enn alder og utdanning.

Men veldig ofte blir dette problemet synliggjort fra toppen og ikke nedenfra, mener Nisja-Wilhelmsen.

- Hva med Brexit? Ingen kan forutse nøyaktig hvordan det kommer til å bli, men evnen til å reagere raskt og riktig med riktig datagrunnlag blir utrolig viktig.

Pål Nisja-Wilhelmsen er til daglig direktør for innovasjon og forretningsutvikling i Nettavisen. Han har jobbet i Nettavisen siden 1998.