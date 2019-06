- Folket har ikke råd til mer vei

Bompenge-kostnadene har blitt så høye at det går på bekostning av andre viktige poster i familie-økonomien.

Av Tony A. Pedersen

Regjeringen skryter av at det aldri før har vært bygd så mange nye veier her i landet. De skryter også av at bilistenes andel av kostnadene per meter vei har gått betraktelig ned.

Vel, det hjelper fint lite når det nå bygges så mye ny bompenge-finansiert vei at årlige bompenge-kostnader per person har blitt så høye at det går på bekostning av andre viktige poster i familie-økonomien.

Her kan du lese flere leserbrev!

Bypakker i kø

I tillegg står nye «bypakker» i kø for å realiseres - også de bompengefinansierte.

Staten tar kun halve regningen på disse, og kommunene selv har ikke økonomi til å dekke den andre halvdelen. Løsningen er mer bompenger.

Nye årlige kostnader på flere tusen kroner venter altså på familiene i disse «bypakke-kommunene». Dette kommer på toppen av alle de nye «statlige» bomveiene.

Bilen redder hverdagen for mange

Mange norske familier er rett og slett avhengig av å bruke bil for å få en hektisk hverdag til å gå opp. Slik veiene nå bompenge-finansieres har familiene rett og slett ikke råd til at vi bygger så mye vei og bypakker her i landet.

Enten må staten og kommunene ta hele regningen for nye dyre veiprosjekter, eller så må de rett og slett legges på is til noen av de allerede realiserte prosjektene er nedbetalt.

Lite tjent med «Nei til vei!»

Landets politikere er lite tjent med at «Nei til vei!» blir folkets parole og kampsak i årene som kommer.

Til det er gode og trafikksikre veier for viktig både for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Det haster dermed å komme opp med en ny og bedre plan for fremtidig bygging av vei og bypakker. En plan som ikke kveler familiene og næringslivet økonomisk.