Investeringsstrateg er optimistisk etter flere positive økonomiske nyheter i USA.

NEW YORK (Nettavisen): USA er svært hardt rammet av koronaviruset med like over 100.000 døde og over 1,7 millioner smittede. Til tross for skremmende høye tall, har alle 50 stater i USA nå gjenåpnet til en viss grad.

- Positive trender i forbindelse med gjenåpning i Kina og Europa gir selskapene på Wall Street et håp om at USA skal følge etter og oppleve en jevn virusnormalisering og en skarp, rask økonomisk bedring, skriver CNBC på onsdag.

De drar også frem flere positive tall og nyheter som drar markedet oppover.

- For første gang under denne krisen blir vi bombardert med gode nyheter, sier Jim Paulsen, sjef og investeringsstrateg i Leuthold Group til CNBC.

Opp mer enn 35 prosent fra bunnen

Uttalelsen fra Jim Paulsen kom onsdag morgen, samtidig med at New York-børsene startet opp. Dow Jones startet opp over 250 poeng onsdag, noe som gjør at indeksen brøt 25000-grensen. Den bredere S&P 500-indeksen startet også opp og brøt dermed 3000-grensen.

S&P 500 var på onsdag opp mer enn 35 prosent fra bunnen som ble nådd 23. mars i år, og i forrige uke hadde Dow Jones sin beste uke siden tidlig i april.

Ved børsslutt onsdag endte Dow Jones opp over 500 poeng, over to prosent, mens S&P 500 endte opp rundt 1,5 prosent. Nasdaq endte opp rundt 1 prosent.

- Markedet har gjort en V-bevegelse oppover, og det har vært en stor mengde skepsis rundt det, men vi begynner akkurat nå å se noen bevis på at dataene snur, sier Michael Darda, som er marked strategisjef og sjeføkonom i MKM og Partners.

Positive boligtall

Mortgage Bankers Association kunne på onsdag vise til den sjette uken på rad med økning i søknader til boliglån, mens tall som kom på tirsdag viser at boligsalgstallene i april var høyere enn forventet.

Ifølge CNBC økte salgene av eneboliger i USA i april med 623.000 i april, mot forventet 490.000.

- Noen av boligtallene var bedre enn forventet. Etter hvert som gjenåpningen starter, opplever nesten alle stater nå at aktiviteten øker fra et veldig lavt nivå, sier Michael Darda.

Fersk data om restaurantbestillinger i USA viser også at amerikansk økonomi begynner å gjenopplives etter koronavirusets herjinger.

- USA kan unngå en andre koronabølge

I forrige uke kom farmasifirmaet Moderna med positive vaksinenyheter som drev børsene opp i USA, og på mandag var det bioteknologiselskapet Novavax som hadde en opptur da de kom med nyheten om at det har startet tester på mennesker med deres eksperimentelle vaksine.

En annen positiv nyhet er at USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer Anthony Fauci på onsdag sier at USA kan unngå en andre bølge med koronaviruset senere i år.

Alle de positive nyhetene til tross. CNBC presiserer at Dow Jones er ned mer enn 12 prosent så langt i år, mens S&P 500 er ned 7,4 prosent.

Den teknologitunge Nasdaq er på sin side opp mer enn fire prosent så langt i 2020.

Høy arbeidsledighet lenge

Finansgiganten Goldman Sachs tror arbeidsledigheten i USA vil forbli høy en god stund fremover. De spår at USA vil nå en topp i år på rundt 25 prosents arbeidsledighet, men at den vil falle til rundt 12 prosent ved slutten av året.

De spår også at man i USA vil ha rundt åtte prosents arbeidsledighet ved utgangen av 2021.

USAs sentralbank: Svært usikker tid fremover

En undersøkelse fra USAs sentralbank denne uken viser at utsikten for tidspunktet for opptur fortsatt svært usikker i USA etter flere uker med økonomisk nedstengning.

– Selv om mange hadde gitt uttrykk for håp om at aktiviteten som helhet skulle ta seg opp igjen når næringslivet gjenåpnet, forblir synet på tiden som kommer, svært usikkert, og flesteparten av respondentene er pessimistisk med tanke på takten i aktivitetsoppgangen, heter det i en uttalelse fra sentralbanken onsdag ettermiddag, ifølge NTB.

Undersøkelsen viser at den økonomiske aktiviteten i USA har fortsatt å falle kraftig de siste ukene. De viser blant annet til at bilsalget har rast og at leieboere er ute av stand til å betale husleie.