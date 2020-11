- Førsteinntrykket er skuffende

Amazon har omsider etablert seg i Norden etter mange år med spekulasjoner.

Av Ole Martin Evensmo, daglig leder i Springboard Martech og markedssjef i AI-selskapet Sannsyn. Gründer av eHandel.com og konferansen NXT

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Som mange andre bransje-nerder har jeg siden oppstarten 28. oktober brukt litt tid på å bli kjent med Amazon.se, den nye nettbutikken som spås å ta enorme markedsandeler her i nord.

Det er selvsagt urettferdig å vurdere den nye nettbutikken etter så kort tid (hvem har lansert en nettbutikk helt uten barnesykdommer?), men jeg drister meg likevel til å skrive litt om førsteinntrykket.

Les også: Kraftig salgsvekst for sport og fritid på nett i koronatiden

Stort, men ufullstendig produktutvalg

Ifølge en pressemelding fra Amazon gjengitt blant annet hos Kampanje, har Amazon.se i dag 150 millioner produkter. Det er et vanvittig stort antall (til sammenlikning har Komplett.no i skrivende stund 20.508 produkter).

Samtidig sitter jeg med en følelse av at produktutvalget er for lite. Antakelig har noen store leverandører i visse bransjer fått lov til å dumpe inn hele sitt sortiment, mens Amazon fortsatt sliter med å overtale nordiske leverandører i en del andre bransjer til å selge via Amazon.

Resultatet er et sortiment som fremstår som ufullstendig.

Lave priser og fri frakt

Enn så lenge er det vanskelig å få oversikt over prisstrategien til Amazon.se, men etter å ha tatt noen stikkprøver kan det se ut til at Amazon som ventet har en offensiv prisstrategi.

Les også: Zalando doblet resultatet

I tillegg tilbyr de fri frakt ved kjøp over 229 svenske kroner, forutsatt at varene ligger på Amazons svenske lager i Eskilstuna.

Noe Prime-medlemskap tilbys derimot foreløpig ikke.

Burde Amazon laget innholdet på engelsk?

Alt innhold på Amazon.se er på svensk. Det klages mye i sosiale og tradisjonelle medier på at kvaliteten på produkttekstene er for dårlig. Som nordmann lever jeg fint med litt språklige småfeil, antakelig blir det gradvis bedre.

Det som er verre, i alle fall for ikke-svenske kunder, er at ved at Amazon bruker svensk språk på innholdet, så blir det vanskeligere å søke på produkter i nettbutikken.

Jeg trenger selv et nytt desilitermål til å ha på kjøkkenet. Først etter en tur innom Google Translate fant jeg det svenske ordet «decilitermått». Om Amazon ønsker å bygge én nordisk handelsplattform, så tror jeg faktisk engelsk språk hadde vært det beste.

Les også: Knuser rekorder: Koronakrisen gir kanonvekst for netthandelsgigant

Amazon.no peker fortsatt til den tyske nettsiden

Hvorfor peker ikke Amazon-domenet Amazon.no videre til Amazon.se i stedet for Amazon.de?

Det gjør meg nysgjerrig. Skyldes det en forglemmelse, eller ser ikke amerikanerne på det norske markedet som en del av sin Amazon.se-satsing?

Mange produkter leveres ikke til Norge

Det kan virke som at Amazon har mye å gå på når det gjelder leveransetid, selv til svenske kunder. Det er ikke så overraskende at Amazon starter litt forsiktig, det vil garantert bli bedre.

Det som er mer overraskende er at en stor andel produkter som selges på Amazon.se, ikke leveres til Norge. Det er vanskelig å si hvorvidt dette endrer seg etter hvert som Amazon får justert på sitt logistikkmaskineri, eller om Norge faktisk ikke inngår i Amazon.se-planen.

Uansett tror jeg dette vil irritere mange norske forbrukere.

Gamle ordre er ikke tilgjengelige

Det er godt å se at man slipper å opprette ny brukerkonto på Amazon.se om man har handlet hos Amazon tidligere. Men hvorfor får man ikke tilgang til sin ordrehistorikk fra resten av Amazon-universet?

Ingen krise, men litt overraskende at det ikke er på plass.

Les også: Nå går kronekursen rett til værs: - En forsmak på hva vi har i vente

Stort fokus på produktanmeldelser

Et av Amazons mange konkurransefortrinn er at de er svært gode på å samle inn produktanmeldelser fra tidligere kjøpere.

Et stort antall produktanmeldelser gir både SEO-effekter og høyere konverteringsrate for Amazon, samt bedre kjøpsopplevelse for kundene. Samtidig så er gode produktanmeldelser en vesentlig faktor for leverandører som ønsker synlighet.

At amerikanerne har valgt å gjenbruke sine anmeldelser på den svenske nettsiden fremfor å begynne med blanke ark, kan virke fornuftig fra et kundeperspektiv. Men for lokale nordiske leverandører som er nye hos Amazon er dette derimot dårlig nytt, da de mangler salgshistorikk og dermed vil slite med synligheten på plattformen (Amazon prioriterer gode produkter og leverandører).

Dette har allerede skapt rabalder i Sverige.

Må ikke undervurderes

Å dømme Amazon etter så kort tid, er som nevnt innledningsvis kanskje ikke helt rettferdig. Amazon er tross alt verdensmester i netthandel og må ikke under noen omstendigheter undervurderes.

Det vi har sett så langt er litt skuffende, men at Amazon vil heve seg mange hakk i tiden fremover er det ingen tvil om.