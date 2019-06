- Fredriksen-tanker torpedert i Omanbukta

Det norske tankskipet Front Altair står i brann i Omanbukta etter at det angivelig skal ha blitt utsatt for et angrep, melder Bloomberg.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Skipet hadde lastet olje i havnebyen Fujairah i Emiratene og satte deretter kursen til sjøs. Senere kom melding om at det sto i brann, ifølge kilder som Bloomberg siterer.

Ifølge nettstedet Splash247 skal alle ombord ha blitt evakuert og brakt i sikkerhet. Også et annet tankskip skal være utsatt for et angrep i området. Oljeprisen stiger etter meldingene om hendelsen. Ikke bekreftet Ingen av hendelsene er bekreftet, men meldingene kom etter at et britisk sikkerhetsorgan underlagt den britiske marinen torsdag morgen sendte ut advarsel etter at en «uspesifisert hendelse» har funnet sted i Omanbukta. Den amerikanske marinen sier den er orientert om meldingene om et angrep mot oljetankere i Omanbukta, og at amerikanske fartøy bistår. Det opplyser den amerikanske marinens femte flåte. John Fredriksen kontrollerer Frontline som har supertankeren Front Altair i sin flåte. Foto: (NTB scanpix) United Kingdom Maritime Trade Operation, som er underlagt den britiske marinen, gir ingen ytterligere detaljer, men opplyser at hendelsen er under gransking. Den amerikanske flåten som er stasjonert i Bahrain, opplyser at den er orientert om en hendelse i området, men talsmann Joshua Frey avviser å utdype hva det kan dreie seg om. – Vi arbeider med å innhente detaljer, sier han. Les også John Fredriksens store dag: Døtrene vil gi pappa en opplevelse - To tankskip rammet Iransk statlig fjernsyn skriver på sitt nettsted, med henvisning til den iransk-vennlige libanesiske satellittkanalen Al-Mayadeen, at to tankskip er blitt rammet av angrep i Omanbukta, men har ikke presentert bevis eller bekreftelse som kan støtte påstanden. Emiratene har avvist å kommentere saken. I forrige måned ble fire tankskip utsatt for sabotasje i Omanbukta. Ett av skipene var norske Andrea Victory. De lå utenfor Emiratenes havneby Fujairah. USA mener Iran sto bak. Iran har avvist påstanden. (©NTB)