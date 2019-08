- Glem Grünerløkka - er er det hipsterne snart vil bo

Et nytt boligprosjekt på Stovner, som vant en internasjonal arkitektkonkurranse, skal bygges helt og holdent av ombruksmaterialer.

Med takhager som produserer mat som skal selges i næringslokalene i første etasje, coworking for lokale grundere og et multikulturelt miljø, vil hipsterne kunne kaste seg over prosjektet.

Over ser du den tredje episoden i Estate Plays serie Vi skal redde verden, som tar for seg miljø, bærekraft og ombruk.



Her er den fjerde episoden:

Ildsjeler og spennende miljøprosjekter kan være med på å løfte Stovner og andre områder i Oslo.