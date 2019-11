- Henning Solberg har fått banken på nakken

- Henning Solberg har ikke klart å betjene lån i Hønefoss Sparebank, skriver Finansavisen.

Nylig avviste Heggen og Frøland tingrett konkursbegjæringen mot Henning Solberg. Det var han tidligere forretningspartner Ramiz Safdar, som forsøkte å begjære ham personlig konkurs.

Nå viser det seg at Solberg har fått banken på nakken. Solberg har ikke klart å betjene lån i Hønefoss Sparebank, og banken har tatt grep for å inndrive 4,6 millioner fra Solbergs selskap, det skriver Finansavisen.

Det er eiendomsselskap Chriblo, som er eid av Solberg og hans kone, som står for gjelden. Solberg er oppført som styreleder, mens hans kone har tidligere vært styremedlem og daglig leder.

- Solgt

LITE SNAKKESALIG: «Solgt» svarer Solberg Finansavisen når han blir konfrontert med inkassosaken. Foto: Micke Fransson / NTB scanpix

Videre skriver Finansvisen at Chriblo står oppført med to eiendommer. Et hyttetun i Buskerud og en eiendom i Vestfold. Hønefoss Sparebank har pant i begge eiendommene på henholdsvis 15 og 20 millioner kroner.

«Solgt» svarer Solberg Finansavisen når han blir konfrontert med inkassosaken.

Hønefoss Sparebank avviser at banken risikerer å tape på engasjementet, og viser til at banken har tilfredsstillende sikkerhet.

Skulle bli dekkonge

I 2013 hadde Solberg, som har vunnet utallige NM-gull og vært VM-fører i en årrekke, planene klare når rallykarrieren var over. Da skulle han bli Norges nye dekkonge og ta opp konkurransen med Tommy Sharif.

Sammen med Ramiz Safdar åpnet han dekkbutikken Dekknor på Alnabru i Oslo. Safdar var daglig leder. Mens Solberg gikk inn med penger og skulle hjelpe til så mye han kunne i butikken. Men så slo samarbeidet sprekker.

Safdar var ikke fornøyd med at konkursbegjæringen ble avvist og varsler nye runder i rettsapparatet.

- Jeg må ta en annen vei nå, jeg må stevne ham. Så må han betale kravet på 11,5 milloner til meg, sa Safdar nylig til VG.