- Kan omfordele og motvirke svenskehandel

Statsbudsjettet er ute og kommenteres opp og ned, men den åpenbare endringen har våre politikere skylapper for.

Så er statsbudsjettet for 2021 ute, og vi kan vente de vanlige reaksjone. Noen snakker om at «folk flest» må betale for mye, noen snakker om at «vanlige folk» får for lite, noen snakker om «milliona te dem rikast av oss» og noen snakker om at «forskjellene øker unde denne regjeringen», men det er som med været:

Alle snakker om det, men ingen gjør noe med det.

Avgift som ikke gjør forskjell på brus og champagne

Jeg er ingen politiker, men jeg er glad i både øl og tall, og det er muligens derfor jeg ser at fjerning av en enkelt avgift vil virke mer inn på folks privatøkonomi enn noen av de høytsvevende ideene som nå luftes i Vandrehallen.

Det dreier seg om en avgift som i kroner og øre er den samme for en 0,33 liters boks Cola til 14,90 kroner og en treliters flaske Veuve Clicquot (gul enke) til 3650,90 kroner.

Det dreier seg om en avgift som, inkl. mva., er cirka 50 prosent større i statsbudsjettet enn flyspassasjeravgiften, som Frp er så opptatt av.

Det dreier seg om en avgift som, inkl. mva., er omtrent dobbelt så stor som skatteletten AP og SV misliker i det nye statsbudsjettet.

Anakronistisk og fiskal avgift

Det dreier seg om «Grunnavgift på engangsemballasje». En avgift som i dag fremstår både anakronistisk og som en ren fiskal avgift.

Den ble i sin tid innført for at glassflasker skulle brukes om igjen, ved panting, vasking og gjenfylling. Dette skjer rett og slett ikke lenger. Glassflasker for gjenbruk er ikke lenger i bruk og det finnes ikke panteordninger for dem.

Dagens plastflakser og aluminiumsbokser blir revet opp og smeltet om. Noe som sparer solid med transportutgifter, transportforurensning og lagerplass.

Teksten i «Forskrift om særavgifter» er imidlertid utformet slik at du må betale disse kroner 1,27 + mva i grunnavgift for engangsemballasje om flasken eller boksen blir gjenvunnet og ikke gjenbrukt.

§ 3-5-1. Saklig virkeområde

b) Grunnavgift. Avgiftsplikten omfatter engangsemballasje. Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

Flat avgift

Som jeg var inne på lenger opp er avgiften flat. Det er kroner 1.27 + mva. for alle drikkebeholdere under fire liter.

Noe som vil si at en som kjøper en flaske dyr vin betaler kr 1,59, mens den som kjøper samme alkoholmengde i form av en sekspakning med øl må ut med kroner 9,53.

Og den som kjøper seg seks brusbokser må ut med kroner 8,76 (mva. som mat). Dette gjelder uansett pris på innholdet i flaskene og boksene.

Noen eksempler:

Ikke betalt av «folk flest»

Totalt er denne avgiften ført opp med 2.200.000.000 kroner, mens flypassasjeravgiften nå er nede i 1.600.000.000 kroner, og har den vesentlige forskjellen at den i stor grad ikke er betalt av «folk flest/vanlige folk», men gjerne av firmaer.

Avgiften for en flytur tur/retur blir forøvrig det samme som for en flaske brus eller vann hver tredje dag.

Skatteletten på såkalt «arbeidende kapital» som noen politikere nå er svært opptatt av utgjør i henhold til diverse aviser 1.370.000.000 kroner, men er samtidig en endring som ikke vil påvirke «folk flest/vanlige folk» direkte.

Grunnavgiften på engangsemballasje griper direkte inn i økonomien til hver enkelt.

Hvor mye dette utgjør for deg kan du lese ut av tabellen under.

Konklusjonen burde være både enkel og tverrpolitisk:

Fjern Grunnavgiften for engangsemballasje.

Gi «folk flest/vanlige folk» mer å rutte med

Gjør et lite men viktig tiltak mot svenskehandel

Gi norske produsenter og importører litt bedre arbeidsforhold

Fjerne en «miljøavgift» som virker mot sin hensikt

Fjern den negative omfordelingen

I tillegg er denne avgiften ikke del av noe alkhol- eller sukker-forlik.

Den er fritt vilt.