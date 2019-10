- Kjell Inge Røkke fremstår som en nådeløs forretningsmann

Promillekjøring, falsk båtsertifikat, fengsel, torpedoer, utskjellinger - ingenting ser ut til å bite på Kjell Inge Røkke. Den omstridte milliardæren engasjerer og fascinerer.

Dosent Trond Blindheim ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania har ti års praksis fra reklame- og mediebransjen. Han er ekspert på omdømme, og er fascinert av Røkkes evne til å bli beundret samtidig som han har vært innblandet i en rekke kontroversielle saker gjennom årene.

- Torpedosaken denne uken føyer seg inn i historien om en omdiskutert person med amerikanske forretningsmetoder.

- Det startet med at Røkke som 17-åring ble dømt for å ha kjørt bil uten sertifikat og med promille, og han ble utvist fra folkehøyskole. Røkke er utradisjonell, har et lett antennelig temperament og er omstridt, sier Blindheim til Nettavisen Økonomi.

Kompis med de innsatte

Han peker på at Røkke har skapt avisoverskrifter med å betale penger for ulovlig båtførerbevis. Straffen ble 120 dagers fengsel, hvorav 30 dager av dommen ble gjort ubetinget. I Hof kretsfengsel ble han kompis med andre innsatte og spanderte pizza på dem etter han slapp ut.

- Han har arbeidet seg opp fra å være en helt alminnelig fisker til å bli Norges femte rikeste mann. For at det ikke skulle være tvil om det, viste han oss rikdommen sin med rådyre luksusbiler, en kjempediger yacht, eget privatfly, racerbåter og en «hytte som kan minne om Soria Moria».

- Samtidig er han en utrolig populær arbeidsgiver blant «gutta på gølvet», for ikke å si «gutta på dekk». Vi så det blant annet i et TV-program da han strålte opp i ekte glede over å treffe igjen sine fiskerkollegaer i Seattle. Det er noe dobbelt med ham som gjør han både fryktet og beundret, sier Blindheim.

På en knivsegg

- Men det som er kommet frem denne uken, hvor ødeleggende er det?

- Å ha hatt kontakter med en torpedo, er selvsagt ikke bra for en forretningsmanns omdømme.

FASCINERT: Dosent Trond Blindheim mener dobbeltheten ved Kjell Inge Røkke fascinerer. Foto: Ntb Scanpix

- Inntrykket er at Røkke balanserer på en knivsegg i det meste han foretar seg, men vi vet jo enda ikke hva som er sant eller usant i denne saken. Det kan komme frem ting som krever politietterforskning, svarer Blindheim.

Røkke begynte yrkeskarrieren etter ungdomsskolen med å gjøre rent skorsteiner.

Beundringsverdig

- Det er mye beundringsverdig ved Røkke, og det er fascinerende med denne dobbeltheten, sier Blindheim.

For en konsernsjef i et større selskap hadde en liknende sak vært langt mer problematisk. Blindheim peker på at makt ikke er noe du har, men noe du utøver.

- Røkke fremstår som en nådeløs forretningsmann som benytter seg av eiermakten for alt den er verdt, samtidig som han på underlig vis er kompis med fagforeningene.

- Det er besnærende at en fisker fra kystlandet er blitt en steinrik milliardær. For noen år siden viste han at han også var en stor helt blant unge som vil opp og frem i næringslivet. For mange handelshøyskolestudenter har han vært et stort idol. Selv folk langt ute på venstresiden applauderte da en som har utfordret «Gutteklubben Grei».

Jan Erik Iversen, torpedoen tiltalt for utpressing mot Kjell Inge Røkke. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Rett fra levra

Kjell Inge Røkke er ikke kjent for å pakke uttalelsene inn i bomull. Under NHO-middagen i januar 2002 uttalte han eksempelvis til daværende styreleder Christian Bjelland i Kværner at «hadde jeg vært like dum som deg, hadde jeg saksøkt mine foreldre».

Under den samme middagen fikk Bjelland høre at «Det er mulig du har rett, men jeg gjør det likevel på min måte. For du vet, Christian: Jeg har fuck you-money.»

TRUSLENE HAGLER: Truslene har haglet i torpedosaken forrige uke mellom torpedo Jan Erik Iversen og Kjell Inge Røkke. Men Røkke ser ut til å overleve det meste. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ingen journalister får lov til å ringe Røkke. Til Dagens Næringsliv i 1999 sa han til en DN-journalist i telefonen da Røkke ville kjøpe daværende Aker RGI av børs: «Det er ingen som skal ringe meg på dette nummeret, selv ikke Kongen skal ringe meg på dette nummeret».

- Det er Kaptein Sabeltann som ringer, sa Røkke i 1999 på telefonen til daværende Storebrand-sjef Åge Korsvold, etter at sistnevnte offentlig hadde kalt Røkke en sjørøver.

I mokasiner

Røkke er så langt unna en velutdannet overklassegutt fra Bærum og Oslo vest som du kan komme.

- Han har stilt opp på et styremøte i mokasiner uten sokker. Han har også et voldsomt temperament, og en førstefullmektig i Økokrim skal ha følt seg truet av Røkke. Det er selvfølgelig ikke bra for omdømmet, men samtidig beundrer vi fandenivoldskheten hans.

- Saken denne uken gir litt assosiasjoner til den elleville jappetiden på 80-tallet og boka «American Psycho» fra 1991, sier Blindheim.

Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA for å gi Røkke sjansen til å kommentere saken. Kigen takket imidlertid nei, blant annet fordi Røkke daglig får mediehenvendelser om alle mulige ting.

God for 36 milliarder

Kjell Inge Røkke (født 25. oktober 1958 i Molde) er hovedeier i Aker ASA og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Han ble nylig av bladet Kapital kåret til Norges femte rikeste person, med en anslått nettoformue på 36 milliarder kroner.

Ifølge Wikipedia gikk han ut av Bekkevoll ungdomsskole i 1974 og fant som 16-åring ut at han ville begynne å jobbe. Han startet arbeidslivet ombord på en tråler i hjemlige farvann, men mønstret i 1979 på tråleren Arctic Trawler, som fisket utenfor USAs vestkyst.

Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982 for en halv million kroner. Over en 6–7 årsperiode frem til begynnelsen av 1990-tallet tjente Røkke seg rik på fisket utenfor Alaska. Da han returnerte til Norge på begynnelsen av 1990-tallet hadde han allerede opparbeidet seg en formue på 2 milliarder kroner.

Storeier i Aker

I 1994 samlet Røkke sine bedrifter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International (RGI) To år senere klarte det Røkke-kontrollerte selskapet I å bli Akers største eier. Senere fusjonerte de to selskapene.

Aker RGI kjøpte i 2000 gjennom sitt datterselskap Aker Maritime store aksjeposter i Kværner. Det «nye» Aker ASA ble børsnotert i september 2004, og Røkke eier gjennom sine privateide TRG-selskaper til sammen 68,2 prosent av aksjene i Aker ASA.

Han er også kjent for sin fotballinteresse. Røkke har sammen med sin gamle parhest Bjørn Rune Gjelsten opp gjennom årene støttet Molde Fotballklubb med mange hundre millioner kroner.

Dobbeltlønn

Men kontroversene har vært der. I 2002 dokumenterte Dagbladet at Kjell Inge Røkke betalte tidligere helseminister Tore Tønne et såkalt suksesshonorar på 1,5 millioner kroner. Honoraret var for rådgivningsvirksomhet som Tønne i en seks ukers periode utførte for Røkke under Aker RGIs oppkjøp av Kværner.

Dette skjedde samtidig med at Tønne hadde etterlønn fra ministerposten. Honoraret ble forsøkt kamuflert ved at Advokatfirmaet BA-HR laget en uriktig faktura.

Tore Tønne begikk selvmord i desember 2002, og tiltalen mot Tønne ble henlagt etter selvmordet. Advokat Øyvind Eriksen i advokatfirmaet BA-HR, som senere er blitt konsernsjef i Aker ASA, fikk et forelegg på 50.000 kroner på grunn av overtredelse av regnskapsloven. Eriksen godtok dette forelegget.

Bestakk inspektør

I juli 2005 ble Kjell Inge Røkke kjent skyldig i å ha bestukket den svenske skipsinspektøren Claes Erik Pallin. Røkke ønsket seg muligheten til å føre en stor lystbåt, men Dagens Næringsliv avslørte bestikkelsen.

Røkke ble dømt for korrupsjon, falske opplysninger og for føring av sertifikatpliktig fartøy uten påkrevet sertifikat. Dommen ble 120 dager fengsel, hvorav 30 dager ubetinget fengsel. Røkke sonet høsten 2007 dommen i Hof fengsel.

- Jeg kan spikre paller som alle andre, sa Røkke, og var ifølge en medfange en racer i pallespikring.

Paradoksalt nok ble Kjell Inge Røkke i 2005 kåret til årets toppsjef i Dagens Næringsliv. Av totalt 8000 stemmer fikk Røkke ifølge Wikipedia nesten en tredjedel av stemmene.

Kontroversiell handel

I juni 2007 kjøpte staten, representert ved daværende næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) 30 prosent av Aker Holding for 4,8 milliarder kroner. Handelen ble kritisert for dårlig timing, mangelfulle prosedyrer og uklare motiver fra statens side.

I april 2009 kjøpte Aker Solutions seg helt eller delvis opp i fem selskaper som var kontrollert av Røkke gjennom Aker ASA. Transaksjonen ble kritisert for at prisen Aker Solutions betaler, er for høy i forhold til de underliggende verdiene i selskapene de kjøper.

Men Røkke er også en stor velgjører, og det er ikke bare Molde fotballklubb som får støtte. I mai 2017 kunngjorde Røkke at han bygger et forskningsskip i samarbeid med World Wildlife Fund (WWF). Skipet ventes klart til bruk i 2020 og skal gjøre målinger i atmosfæren og i havet.

Sønnen Kristian Røkke er investeringsdirektør i Aker ASA. Foto: Paul Weaver

Gir bort halvparten

Samtidig ble Røkke og hans daværende kone Anne Grete Eidsvig medlemmer i Bill Gates og Warren Buffetts klubb «The Giving Pledge». Alle i klubben forplikter seg til å gi bort halvparten av sine formuer.

Kjell Inge Røkke har vært gift med Nina Monsen Røkke og Anne Grete Eidsvig. Sistnevnte ble i 2018 kjøpt ut for 400 millioner kroner da paret gikk fra hverandre.

Røkke har to barn med avdøde Nina Monsen Røkke, der sønnen Kristian nå er investeringsdirektør i Aker ASA.