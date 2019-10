- Norske kvinner drømmer om Exit-menn

- Exit-menn er attraktive, fordi de oser av selvtillit, makt og ressurser, sier adferdsbiolog.

NRKs nye TV-serie «Exit» er den mest strømmede dramaserien i statskanalens historie. Serien handler om fire menn i det norske finansmiljøet, som lever et dobbeltliv.

Der de forsøker å balansere livene som familiefedre med ellevill festing, kokainbruk og utroskap med prostituerte. Ifølge NRK skal historiene i serien være hentet fra virkeligheten og kombinert av mange forskjellige personer og kildeintervjuer.

Serien har også vakt sterke reaksjoner for måten finansmennene behandler sine bedre halvdeler på. Men skal vi tro adferdsbiolog Jens Andreas Huseby så er det mange norske kvinner som vil ha Exit-menn.

- Vil ha høy sosial status

EXIT-SUKSESS: Skuespillerne Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger og Pål Sverre Hagen er alle med i megasuksessen Exit. Foto: Ingeborg Klyve (Fremantle / NRK)

Huseby var en del av ekspertteamet som matchet par til TV-serien «Gift ved første blikk». Også adferdsbiologen har fått med seg NRKs TV-serie, og karakteriserer flere av scenene som forferdelige. Likevel mener han mange kvinner drømmer om Exit-menn.

- Exit-menn er attraktive, fordi de oser av selvtillit, makt og ressurser. Det er forlokkende for mange kvinner, sier han.

Huseby støtter seg til forskning som viser at kvinner og menn vekter ulike kvaliteter ved en partner.

- Kvinner ser etter menn med høy sosial status, og menn går etter utseende, for å sette det på spissen, sier Huseby.

- Så damene kommer løpende så lenge pengestrømmen er høy nok?

- Det er dessverre sånn. Nå er det riktignok ikke alle kvinner som synes Exit-menn er tiltrekkende, eller som kun går etter penger. Men sånne menn har mange damer etter seg, fortsetter adferdsbiologen.

- FINNER SEG I MER: - Dette blir litt spekulasjon, men kvinner som er sammen med rike og mektige menn finner seg kanskje i mer. Kanskje også at han ikke er så veldig trofast, sier adferdsbiolog Jens Andreas Huseby. Foto: Privat

Huseby legger til at begge kjønn skiller mellom kort- og langtidsforhold, og at Exit-menn ofte havner i den første kategorien.

- Karakterene i Exit fremstår ikke akkurat som de mest ideelle ektemennene?

- Vi har mange drifter i oss som trekker oss i ulike retninger. Det er ingen som vil leve i et dårlig forhold og vi prøver å unngå det. Samtidig er makten tiltrekkende. Så føler kanskje disse kvinnene at så lenge forholdet kommer dem til gode i det lange løp, så kan de leve med ulempene, fortsetter Huseby.

Han legger til:

- Dette blir litt spekulasjon, men kvinner som er sammen med rike og mektige menn finner seg kanskje i mer. Kanskje også at han ikke er så veldig trofast.

ULYKKELIG EKTESKAP: Ine Marie Wilmann har rollen som Celine i Exit, den ulykkelige ektefellen til William (spilt av Pål Sverre Hagen). Foto: (Fremantle/NRK)

Huseby vedgår at det han sier er kontroversielt.

- Hvis du ser på hvordan verden fungerer så er det jo sånn det er. Det finnes noen menn som har et dårlig forhold til kvinner og kvinner som finner seg i å bli dårlig behandlet av dem. Mektige menn som er hevet over reglene søker å skaffe seg noe tilsvarende et harem som de kan bytte ut. Dette er kanskje ikke slik verden burde være, men dette er en beskrivelse av hvordan vi mennesker faktisk er, avslutter han.

- Exit-kvinnene eksisterer

- VIL FORSØRGES: - Det er åpenbart at disse kvinnene har et verdisystem som gjør at de ønsker å være hjemme, bli forsørget og betalt for, sier arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg. Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

Arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet sier at kvinnene vi ser i Exit også eksisterer i det virkelige liv.

- Det er enkelte kvinner som har utdannelse, men som velger å ikke bruke den, sier hun.

Solberg trekker frem at det er et viktig element at kvinner ofte velger helt frivillig å jobbe deltid.

- Noen velger også å være hjemmearbeidende. Disse kvinnenes karrieresystem er faktisk barna, barnas aktiviteter, hjemmet og ikke minst seg selv. Egen kropp, egen velvære og utseende, forsetter Solberg.

Arbeidslivsforskeren understreker at dette karrieresystemet, ikke kan sammenlignes med de hjemmearbeidende mødrene på 1950- og 1960-tallet. Solberg tror heller ikke at det er snakk om mange Exit-kvinner rundt om i de norske hjem og at det nå er færre mannlige toppledere som har hjemmearbeidende ektefeller.

- Det er åpenbart at disse kvinnene har et verdisystem som gjør at de ønsker å være hjemme, bli forsørget og betalt for, sier Solberg.

- Kan være status

Hun trekker frem at i Exit så får den ene kona 50.000 kroner utbetalt hver måned av mannen sin.

- Det er ikke vanskelig å tenke seg at det kan være en veldig behagelig situasjon for noen kvinner. Kvinner gjør dette av egen fri vilje, og det må gå an å velge annerledes, svarer Solberg.

- Kan det tenkes at det også er status i visse miljøer?

- Ja, det kan gi status både for mennene og kvinnene, men i veldig snevre kretser. Jeg tror ikke at det å være hjemmearbeidende er et tradisjonelt og normalt statusbegrep i det norske samfunnet. I Norge er det mye større status å ha jobb og betale sin egne regninger, fortsetter hun.

Solberg påpeker at det er viktig å kunne betale for sitt eget liv og advarer mot å bli forsørget gjennom et helt liv.

- Vi forsørger barna våre, men de fleste av oss forsørger ikke andre voksne mennesker. Når du velger å bli forsørget så frasier du deg en del muligheter for å påvirke ditt eget liv, sier hun.

Solberg viser til at dette også kommer klart til uttrykk i TV-serien.

- Kvinnene i Exit har svært innskrenket handlefrihet, og de må finne seg i å ikke engang vite hvor mennene deres er. De har i tillegg hovedansvaret for barna, som de heller ikke ønsker å ha, for de har jo au pair, avslutter hun.

- Spinnvilt kvinnesyn

REAGERER PÅ KVINNESYN: - Kvinnesynet som fremstilles i Exit er spinnvilt. Det er heldigvis heller ikke representativt for det store flertallet, sier Isabelle Ringnes. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Gründer Isabelle Ringnes, som har et brennende engasjement for likestilling, sier at kvinnesynet som fremstilles i Exit er spinnvilt.

- Det er heldigvis heller ikke representativt for det store flertallet. Om man skal se spesielt på Exit-serien, så er det heller ikke slik at kvinnene der virker spesielt lykkelige i sine forhold eller i sin livssituasjon, eller er glade for å slippe å forsørge seg selv, sier hun.

Ringnes trekker frem at det er en grunn til at samfunnet har utviklet seg i en retning der kvinner tar utdannelse og jobber.

- Det er ikke fordi kvinner verden rundt har kjempet for å bli forsørget i større grad, snarere at de ønsker å være selvstendige og lykkes på samme premisser som motsatt kjønn, fortsetter hun.

Ringnes mener også at det er feil å kategorisere menn og kvinner som har lykkes, har selvtillit og er attraktive som «Exit-kaliber».

- Mange mennesker, både kvinner og menn, tiltrekkes av mennesker som har lykkes, er attraktive og har selvtillit. Gjerne har de også andre fine kvaliteter som har bidratt til at de har lykkes eller fremstår attraktive for mange.

- Det store flertallet tiltrekkes ikke av mennesker som oppfører seg slik vi ser mennene i Exit gjør. Det er viktig å understreke at det kun er et lite utvalg menn som passer i samme kategori som dem. De aller fleste som har lykkes, har selvtillit eller er attraktive oppfører seg ikke slik som Exit gutta, avslutter hun.