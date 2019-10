- Nye tollregler favoriserer utenlandske konkurrenter

Butikkmarkedet overlates til utenlandske nettdistributører, sier butikkeier Tomm Fjellberg, som kaller endringen i tollregler dramatisk for norske butikker.

OSLO SENTRUM (Nettavisen Økonomi): I klesbutikken Gaia, like ved Stortinget, er det stille mandag ettermiddag. Butikken, som selger dameklær i det øvre prissjiktet, merker presset fra netthandel godt allerede, selv om butikken også har eget nettsalg.

Mandag kom nemlig nyheten som kan forsterke konkurransen fra utenlandske nettbutikker. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fjerne 350-kronersgrensen for avgifter på småvarer importert fra utlandet. I det samme forslaget foreslås å fjerne toll på varer med verdi opptil 3000 kroner.

- Det hjelper ikke med de nye reglene, sier butikkansatt Yvonne Zielinski.

Jakken Zielinski viser på bildet over vil dermed, på grunn av de nye reglene alene, koste 10,7 prosent mer i Gaia enn fra en utenlandsk nettbutikk.

- Konsekvensen er at norske butikker får en ulempe, fordi de store plattformselskapene der ute ute slipper toll. Tekstilbransjen i Norge er allerede hardt presset, med tøffe tak og omstilling, sier Ivar Horne Kristensen, administrerende direktør i Virke, interesseorganisasjonen for norske handelsbedrifter, til Nettavisen Økonomi.





- Vil de ødelegge klesbransjen?

Tomm Fjellberg er designer og eier Gaia sammen med sine ektefelle. Siden folk lett kan sammenlikne priser, vil et tilsvarende plagg fra en konkurrent bli billigere når toll ikke regnes inn, og når innkjøpsprisene blir høyere, blir utsalgsprisene høyere, poengterer han.

- Vi kjenner tekstilmarkedet på pulsen og dette er dramatisk! Vi som jobber i norsk tekstilbransjen kan ikke skjønne at en borgerlig regjering kan komme med et sånt forslag. Ønsker man å overlate alt til utenlandsk netthandel og ødelegge hele bransjen? Skjønner man ikke rekkevidden av dette?

Fjellberg driver både engros- og detaljvirksomhet i bransjen, gjennom firmaet Fashion Partner. Gaia-butikken er flaggskipet, men virksomheten leverer merkevarer til over 200 utsalg i Norden, som Ferner Jacobsen og andre frittstående butikker.

- Vi betaler toll på 10,7 prosent på alt vi importerer, det slipper nå de vi konkurrerer med. De kan ha en lavere kalkyle. Vi overlater da markedet til utenlandske nettdistributører, sier butikkeieren.





- Tøff hverdag

Ifølge både Fjellberg og de ansatte i butikken kommer de nye tollreglene på toppen av andre utfordringer, som at kjøpesentrene utenfor sentrum tar mye av omsetningen.

- Norske tekstilforhandlere har allerede en tøff hverdag, dette er ikke hva vi forventer av en borgerlig regjering. De legger legger en ytterligere en byrde på en vanskelig hverdag. De motarbeider oss, det opplever mange. Det virker som om regjeringen ikke skjønner konsekvensen av sine egne forslag.

Ifølge regjeringens redegjørelse for innføring av de forenklede tollreglene i statsbudsjettet skal de nye reglene gi økt konkurranse for næringslivet, men også være positiv for norske forbrukere: «For varer med verdi mellom 350 og 3000 kroner kan norsk næringsliv få økt konkurranse fra netthandel, noe som er til gunst for norske forbrukere».

- Konkurranse er bra , men det må være på like hvilke vilkår! Norske myndigheter forfordeler utenlandske aktører som nå får mulighet til å selge produktene rimeligere i Norge. Konsekvensen må bli at de fjerner toll på importen for alle aktørene. Da kan vi konkurrere på lavere pris enn i dag, sier Fjellberg.





- En presset bransje

Budsjettet er bra på mange områder for norsk næringsliv, mener Virke-direktør Ivar Horne Kristensen, som støtter forslaget om å fjerne 350- kronersgrensen. Men tollfritaket for tekstiler på inntil 3000 kroner er han sterkt kritisk til.

- Tekstilbransjen i Norge er allerede hardt presset, med tøffe tak og omstilling. I 2019 var det en nedgang på to prosent og prognosen sier at dette fortsetter i 2020. Da er dette en ekstra byrde som de som står på hver eneste dag og driver fra Norge - dette er ikke konkurranse på like vilkår. Det hadde vært mest riktig å fjerne hele tekstiltollen.

Ulempen vil ramme norske virksomheter hardt, tror han.

- Veksten på er nett allerede formidabel, og da er det utrolig at regjeringen med et sånt tiltak vil stimulere til enda sterkere vekst der. Det kan bety at vi får færre butikker som har lønnsomhet til å drive med lønnsomhet, så det vil også påvirke bylivet, og spesielt de som driver innenfor tekstil, sier Kristensen.