- Regjeringen vil snart fjerne koronakrav på fly

Det kan bli slutt på kravet om ledig midtsete om bord i flyene.

På slutten av april kom det klare krav fra norske helsemyndigheter om at det skulle være minst et ledig sete mellom hver passasjer. SAS og Norwegian har derfor latt midtsetene stå tomme, noe som de har tapt mye penger på.

Nå erfarer Dagens Næringsliv at det kravet kan bortfalle når som helst, kanskje til og med på torsdag. På grunn av dagens smittesituasjon har helsemyndighetene sendt nye innspill til regjeringen som de har valgt å lytte til, ifølge avisen.

Samtidig innføres det krav om munnbind for alle passasjerer, skriver NRK. Dette bringer Norge på linje med regelverket til EU. Ifølge NRK vil Hareide komme med en oppdatert smittevernveileder torsdag

- Har ikke noe alternativ

For flyselskapene har dette vært en viktig og prioritert sak, fordi de hevder at det ikke er mulig å drive kommersielle ruter med lønnsomhet. Regionleder for NHO i Nordland, Daniel Bjarmann Simonsen, håper nå at kravet kan fjernes så fort som mulig.

- Det er en sak vi har jobbet mye og lenge med, nettopp fordi luftfart er en viktig del av kollektivtransport i Nord-Norge, og mange har ikke noe alternativ. Vi har de siste månedene gått fra å ha et flytilbud som kobler landsdelen og landet sammen, til noe som er altfor dårlig, sier Simonsen til Dagens Næringsliv.

Normalisering

Widerøe ser også svært positivt på en eventuell endring. De mener dette vil bidra til en normalisering av flytilbudet, noe som er gunstig like før sommerferien. Widerøe-sjef Stein Nilsen forteller til Dagens Næringsliv at med endringen, kan de selge dobbelt så mange flybilletter.