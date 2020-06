- Stavrum mangler forståelse for viktigheten av oljenæringen

Det handler om å lytte til næringen som mer enn noen har bidratt til vår felles velferd, skriver den tidligere olje- og energiministeren i denne kommentaren.

Av Sylvi Listhaug, tidligere olje- og energiminister og nestleder i Fremskrittspartiet



340.000 mennesker er arbeidsledige. Tusenvis av bedrifter og livsverk står i fare for å gå over ende, og år med verdiskapning er forduftet som dugg for solen.

Alle tidligere prognoser for utviklingen i norsk økonomi har blitt verdiløse, og olje- og gassindustrien opplever på lik linje med resten av næringslivet at rammebetingelsene er drastisk endret.

Det ser det ikke ut til at Gunnar Stavrum har forstått konsekvensene av.

Berettiget til å kritisere

For all del: Stavrum er berettiget til å kritisere både pensjonsavtaler, bonusordninger og feilslåtte USA-investeringer i Equinor. Det er en kritikk mange av oss deler. Det blir likevel helt feil å bruke disse hendelsene som argument for å avvise endringer utover regjeringens forslag for oljeskatteregimet.

Til det er situasjonen landet og næringen står i for alvorlig.

Velferdssamfunnets hjørnestein

Olje- og gassindustrien er selve hjørnesteinen i vårt velferdssamfunn. Det er Norges desidert største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Investeringene i petroleumssektoren stod i 2019 for om lag en femtedel av de totale investeringer i Norge.

Man behøver med andre ord ikke være økonom for å innse at hvis investeringene i olje- og gassnæringen stopper opp, så påvirker ikke det bare oljeselskapene selv. Det vil ramme norsk økonomi totalt sett.

- Vi er avhengig av petroleumsindustrien

Enten man liker det eller ikke, så er det et ubestridt faktum at Norge per nå er avhengige av petroleumsindustrien. Når Stavrum avgrenser det til at det er 53.500 som arbeider direkte i næringen eller i tjenester rundt næringen, viser det at han ikke forstår ringvirkningene denne næringen har for landet.

Samlet er det over 225.000 personer som jobber i oljesektoren, eller i selskaper på land som leverer varer eller tjenester til oljerelatert virksomhet. Dette er lønnsomme arbeidsplasser vi ikke har råd til å miste. Arbeidsplasser som sysselsetter mennesker i hele landet. Mennesker som handler på den lokale klesbutikken, og som går ut for å spise på den lokale restauranten. Mennesker som bidrar til å holde aktiviteten i økonomien i gang.

Konsekvenser for lokalsamfunn

Da jeg besøkte Stord for en tid tilbake, og var med på et seminar som satte krisen i oljenæringen på dagsorden, var hotelldirektøren en av talerne. Han snakket på vegne av eget hotell og hele servicenæringen i Stord som blir knallhardt rammet om oljenæringen får problemer. For lokalsamfunn kan det bety stor arbeidsledighet. Stenger verftet på Stord eller i Verdal vil det få store konsekvenser for lokalsamfunnet.

Norge gjennom krisen

Arbeidsledigheten i Norge har ikke vært så høy som den er nå siden krigen.

Prognosene spår en ledighet på 6,6 prosent i 2020. Det blir en stor utfordring om høy arbeidsledighet biter seg fast. Derfor er det billigere å bruke penger nå for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen, og holde aktivitet og verdiskaping i gang.

På den måten får vi Norge gjennom krisen.

Har ikke bedt om almisser

Dette handler ikke om en politisk overbudskonkurranse, slik Stavrum påstår. Det handler om å sikre jobbene til industriarbeidere i dette landet. Når det gjelder oljenæringen har de ikke bedt om almisser, men en endring i skattesystemet som sikrer likviditet og penger til å sikre investeringer.

Deres eget forslag innebærer at de vil betale mer skatt. Det er ikke snakk om å gi skattelette til næringen, og det er ikke snakk om å gi kontantstøtte. Det handler om å lytte til næringen som mer enn noen har bidratt til vår felles velferd, og at vi i disse dager har penger på bok til å bruke på krisepakker.

Det neste tiåret vil bli definert av om vi klarte å ta norsk økonomi ut av koronakrisen på en god eller dårlig måte.

Skal vi lykkes så må vi legge til rette for å nye lønnsomme arbeidsplasser. Men vi kan heller ikke glemme alle de vi har - og glemme den mest lønnsomme næringen av alle.

En næring som vil sikre både aktivitet i dag, men også utvikling av teknologi for morgendagen. Det er de hodene og hendene som jobber på verft og bedrifter i leverandørindustrien som kan bidra til å gjøre verden grønnere.

Det kan neppe karakteriseres som «ellevill mangel på fornuft» hvis du spør meg. Det er sunn fornuft.