- Trond Giske vil sende alle i Norge en gedigen ny skatteregning

Siv Jensen til frontalangrep på Trond Giskes bompengeutspill. - Folk flest har gjennomskuet Frp, repliserer Giske.

Under debatt i Arendalsuka mandag kveld tok Arbeiderpartiets Trond Giske til orde for å overføre bompengeavgifter til skatteseddelen:

- Frp sitter i sin andre regjeringsperiode og nå har bompengene økt til 13 milliarder kroner. Regjeringen kunne for eksempel hvis de ønsket det, gjøre som de gjorde med NRK-lisensen: overført bompengeregningene til skatteseddelen. Der tok man fem og en halv milliard kroner og førte over på skatteseddelen. Hadde regjeringen gjort det samme med bompengene, hadde man kvittet seg med halvparten, sa Giske i debatten.

- Det blir for dyrt

Finansminister Siv Jensen (Frp) reagerer kraftig på utspillet:

- Trond Giske og Arbeiderpartiet vil sende alle folk i Norge en gedigen ny skatteregning. Det er ikke et annet navn på regningen folk etterspør. De synes det er for dyrt og da må vi gjøre noe for å redusere regningen til folk, sier Siv Jensen til Nettavisen Økonomi.

Arbeiderpartiet viser tydelig at de ikke ønsker å bli kvitt bompengene, de ønsker bare å kalle det noe annet, mener Jensen, som i sin tirade angriper såvel Giske som Støre og Raymond Johansen, byrådsledederen i OSlo.

- Giske vil ha det som skatt. Jonas vil ha et taksameter i bilen din som overvåker hver meter du kjører og som skal begynne å tikke allerede i det du rygger bilen ut av garasjen din. Det er bompenger for hver eneste meter du kjører. Raymond Johansen, som styrer byen med de høyeste bompengene, sa i går at han heller ville gå av som byrådsleder enn å redusere bompengene.

8000 kroner i året

- Giske vil sende en skatteregning til alle, både unge og gamle, med og uten bil, folk med vanlige lønninger skal betale mer skatt. Skal minstepensjonister betale? Skal folk som har dårlig råd betale? Giske må svare, sier Jensen.

Finansdepartementet har regnet ut at en vanlig familie med to vanlige fulltidsinntekter ville fått en økt skatteregning på kr 8000 i året hvis man skulle erstattet bompengene med skatt (13,6 mrd i økt skatt).

- Dette kommer på toppen av Aps skatteplan hvor vi vet at de vil øke skattene med 15 milliarder kroner som blant annet ville gitt 210 000 pensjonister og over 30 000 trygdede økt skatt i tillegg til 2 milliarder i økte bilavgifter. Jeg vil oppfordre både Støre, Giske og Raymond Johansen til å heller være med FrP på å redusere bompengene og den totale regningen til folk. Vi har lagt frem forslag i Stortinget på bompengekutt som Arbeiderpartiet sikret flertall for å stemme ned, sier finansministeren.

- Skattekutt til de rikeste tilsvarer to tredeler

Trond Giske avviser kritikken.

- Jeg tror Siv Jensen undervurderer folk flest. Folk ser hvordan bompengene har skutt i været med Frp i regjering, og hvordan masse avgifter har økt. Det skjer med Frp både i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Det nytter ikke å prate om å redusere bompenger når du bare øker dem. Det rammer lommeboka til folk. Og heldigvis er det ikke Siv Jensen som lager Arbeiderpartiets skatteopplegg - vi lager ikke økte skatter for folk flest, sier Trond Giske til Nettavisen Økonomi.

Ifølge Giske kunne bompengeregningen til folk flest vært kraftig redusert om ikke regjeringen hadde gitt omfattende skattekutt til dem med høyest inntekt:

- De rikeste ti prosentene har fått 8 milliarder i skattekutt med Frp. i regjering. Det er to tredeler av alle bompengene. Hun kunne begynt der, med å droppe milliongavene til de mest velstående. Da hadde vanlige folk kunnet slippe med lavere regninger. Siv Jensen er for skattekutt til dem som har mest fra før, men dønn imot når det gjelder vanlige folk. Det gjennomskuer folk.