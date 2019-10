- Ving har fått nye eiere

Onsdag er det kalt inn til ny pressekonferanse.

Ving får nye eiere etter konkursen i den britiske reisegiganten Thomas Cook, det skriver E24.

- Vi kommer til å presentere nye eiere i morgen klokken 10, sier pressetalsperson Charlotte Hallencreutz til E24.

Hun har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Flere friere

Videre skriver avisen at det britiske private equity-fondet Triton Partners tidligere var nær ved å overta Ving.

Det er nettopp Triton Partners som flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs spår at er mest sannsynlig at blir ny eier. Han sier til E24 at han ikke blir overrasket om det blir et samarbeid med kinesiske Fusan.

Elnæs mener dette er gode nyheter for Thomas Cook Northern Europe.

- Det betyr at TCNE kan fortsette mer eller mindre med business as usual og markedet vil mest sannsynlig reagere positivt og dermed vil booking for ferie og fritidsreiser i 2020 forsette som normalt, sier Elnæs til E24.

Det var i slutten av september at Thomas Cook gikk konkurs.