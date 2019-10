- Andresen-søstrene kuttet skatten med 100 millioner

Ferd-arvingene skal ha kuttet skatten ved å opprette aksjeselskap.

I 2007 overførte Johan H. Andresen store deler av Ferd-formuen til døtrene Katharina (24) og Alexandra Andresen (23). Siden da ha søstrene vært to av landets rikeste personer.

Frem til i fjor eide Katharina og Alexandra Andresen Ferd-aksjene privat. På slutten av fjoråret valgte de å opprette egne aksjeselskap for sine eierandeler.

Ved å eie gjennom egne aksjeselskap, sank ligningsformuen til Ferd-arvingene med over 11 milliarder kroner i 2018, det skriver Dagens Næringsliv. Tall avisen har hentet inn viser at søstrene har kuttet skatten med 98 millioner kroner.

- Dette gir dem et bedre grunnlag til å være gode og langsiktige eiere i Ferd, og det er en langsiktig eierform som de fleste investorer velger, sier administrerende direktør Morten Borge i Ferd til DN.

Engangstilfelle

Videre presiserer Borge overfor DN at ligningsformuen for de to Ferd-arvingene vil være tilbake sitt vanlige nivå fra og med i år, og videre fremover.

Det innebærer at den faktiske formuen ligger på samme nivå som i 2017, altså på rundt 6,8 milliarder norske kroner, fortsetter DN.

Nettavisen har tidligere skrevet at de to søstrene bidro med 58 millioner kroner i skatt i 2017. I 2018 skal skatten ha vært redusert til ni millioner kroner, som til sammen ga 98 kroner mindre i skatt skriver DN videre.

Flytter

Nylig kunne Dagbladet fortelle at Katharina Andresen flytter til utlandet for å studere. Hun har tidligere studert økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Nå skal hun studere Global Management i London.

- Gleder meg til å flytte til London, skrev Andresen på sin Instagram-profil ifølge Dagbladet.

Da Nettavisen intervjuet Ferd-arvingen tidligere i år sa hun at hun ville studere igjen.

- Det blir nok London. Det er veldig fin by, nærme hjemme og jeg har venner der. Det blir nok noe innen business, administrasjon eller ledelse, sa hun da.

Det ble imidlertid stort oppstuss i fjor da arvingen til Andresen-formuen ble ansatt i en midlertidig stilling i Innovasjon Norge. Mange reagerte på at kvinnen, som ikke har noen formelle kvalifikasjoner, ble ansatt i en administrativ stilling i HR-avdelingen.

Nettavisen har tidligere skrevet at i etterkant har Deloittes rapport imidlertid bekreftet at det faktisk var et « reellt behov for avlastning i HR-avdelingen» akkurat da Andresen søkte.