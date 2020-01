En av Norges største «velferdsprofitører» Kristian Adolfsen er lei av det han kaller «kommunistenes velferdspropaganda»

En av norsk næringslivs største gullfugler, og en av de mest forhatte på venstresiden, velferdsprofitør og asylbaron, Kristian Adolfsen er lei av det han kaller «kommunistenes velferdspropaganda».

Nettavisens podcast Stavrum & Eikeland med Kristian Adolfsen.

Kristian Adolfsen gjester Stavrum og Eikeland-podkasten. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Adolfsen har sammen med bror Rolf Adolfsen tjent seg søkkrik på å tilby velferdstjenester i konkurranse med det offentlige. Brødrene tjente en god slant etter de bygde asylmottak over hele landet under flyktningkrisen i 2015.

Milliardæren brukte podcasten til å slå hardt tilbake mot det han kaller kommunistene i Oslo byråd, og deres ideologiske kamp mot private velferdstjenester.

– Ap svinger kappa etter vinden og nå er det ideologi fra «kommunistene» som trekker stemmer, sa Adolfsen.

Sammen med broren Roger har han tjent milliarder på velferd og har i dag 24.000 ansatte, omsetter for 14 milliarder kroner, er gode for 15 milliarder og har over tre milliarder kroner på bankkontoen.

