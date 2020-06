– De som kjempet seg gjennom krisen uten permitteringer blir straffet

Bedrifter som permitterer ansatte får lettere tilskudd, mens de som skjermer ansatte kan se langt etter pengene. Nå foreslår Sp en egen krisepakke på fem milliarder kroner.

ROMEDALEN, STANGE (Nettavisen): Det tar nøyaktig fem sekunder fra vi åpner bildøra til Trygve Slagsvold Vedum kommer med varemerket: En rungende latter ingen andre partiledere kan konkurrere med.

På en enorm gård i Stange skinner solen så mye at man nesten får dårlig samvittighet. Gården eies av en av Sp-lederens nærmeste rådgivere. En 70 år gammel kar ved navn Trond M. Ruud Olsen. Han er så ujålete som det overhodet er mulig å bli.

Slik som tusenvis av andre med ham, er Ruud-Olsen en av dem som styrer på døgnet rundt for at Bygde-Norge skal gå rundt. Med en stor gård og maskinentreprenørfirma som ansetter 40 mann, er han en av dem som sørger for at veiene blir måket og hullene i veien blir fylt.

Forventer krasj til høsten

Titt og ofte ringer han inn til «han Trygve» og forteller litt om hvordan verden egentlig henger sammen. Og det hele kommer av at Sp-lederen selv var dreng på gården.

– Han tok ælt møkkaarbe, sier Ruud Olsen på kav Stange-dialekt og ler høyt.

Den blide 70-åringen startet med to tomme hender på 70-tallet. Sammen med kona har han bygd opp hele bedriften, og forvandlet gården til en enorm arbeidsplass. Og de nekter å ansette noen til å hjelpe til med administrasjon.

ENTREPRENØR: Ruud Olsen frykter en tøff krise til høsten for bygg- og anleggsbransjen. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Vi må ikke ha for mye organisasjon, vet du, sier han kort.

Nå er han imidlertid bekymret på vegne av egen bedrift og bygg og anlegg, som er blant Norges største næringer.

– Høsten og vinteren blir et stort problem. Jeg har snakket en del med andre firmaer. De har greit med oppdrag til over ferien, også begynner det, sier han.

Ifølge Maskinentreprenørenes Landsforbund kan det forventes opp mot 25-30 prosent nedgang. I motsetning til mange andre norske bedrifter har Ruud Olsen ikke permittert en eneste en.

Vi setter oss ned ved et bord i skyggen under et tre. Kaffekanna dukker opp, med ekte kaffe, kokt på kjele og en kroneis. Enkelte ting er det best å ikke endre.

– Utnytter ordninger

Koronakrisen har rammet norsk økonomi, og det er forventet et kraftig tilbakeslag. Arbeidsledigheten toppet seg på over 400.000 nordmenn. Ingen vet om det kommer en ny virusbølge som fører til enda flere nedstengninger.

For å bøte på problemene vedtok Stortinget en lov om tilskudd for å støtte arbeidsgivere til å ta tilbake permitterte. Problemet er imidlertid bedriftene som har tviholdt på ansatte, og holdt seg unna permitteringer.

– Jeg tror en del utnytter ordningene. Hver gang det er noe å få, vil det alltid være noen som gjør det, sier Ruud Olsen.

Slagsvold Vedum mener problemet er at ordningen straffer bedrifter som har holdt seg unna permittering, som Ruud Olsens bedrift.

– Ordningen er urettferdig. Jeg har blitt kontaktet av mange bedriftsledere som sier det er helt urimelig at deres bedrift straffes for at de har valgt å holde egne ansatte i arbeid i stedet for å permittere dem, sier Vedum.

Han legger til:

– Nå får vi den paradoksale situasjonen at de bedriftene som virkelig har gjort noe positivt gjennom å holde sine ansatte i arbeid, straffes og flere vil kunne ende opp med å tape anbud og kontrakter som direkte konsekvenser av at de ikke har permittert sine ansatte.

KOS: Innimellom krise og korona er det viktig å ta seg tid til å kose litt med kalven. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

5 mrd. i krisepakke

Fremover forventer begge to at det blir tøffe tider for bygg og anlegg, og en rekke andre næringer som får hjulene til å gå rundt i Norge.

For å bøte på problemet, har Senterpartiet lyttet til Ruud Olsen, og bruke fem milliarder kroner på en pakke for å bedrifter i gang med bygging og vedlikehold. Det er dobbelt så mye som Stortinget har vedtatt.

– Vi vil øremerke det gjennom kommunene. Det høres sikkert litt kjedelig ut. Men det virker. For det handler om å bygge en gang- og sykkelvei her, og veivedlikehold der – det hjelper mye, sier Vedum.

Innimellom kaffepraten viser Vedum til en rapport fra Kommunenes Sentralforbund (KS) fra kjølvannet av finanskrisen da den samme tiltakspakken ble brukt.

«Erfaringen var også at dette var et av de mest effektive tiltakene for å sikre arbeidsplasser under finanskrisen i 2009», skriver KS i rapporten.

Nå vil Sp øke potten til fem milliarder.

– Fordelen med å bruke kommunene er at det kommer litt over hele Norge. Men det må øremerkes direkte til mindre jobber for å få bedriftene i gang.

Fordelt på innbyggertall vil Sps pakke gi en kommune som Stange med 20.000 innbyggere 18,6 millioner kroner. Oslo kommune vil få hele 633 millioner kroner, og en vanlig norsk kommune med 5000 innbyggere vil motta 4,6 millioner kroner.