– Det er et voldsomt paradoks. Var det én mann som turte å snakke om følelsene sine, så var det Ari Behn

Det siste året har det vært en kraftig økning i selvmord, og syv av ti begås av menn.

Julen er høytid for kos, hygge og fest. For dem som sliter med depresjon og er i en desperat situasjon, kan julen forsterke den vonde situasjonen.

Kirkens SOS er en av de største organisasjonene på feltet, og generalsekretær Leif Jarle Theis har jobbet i årevis med dette alvorlige temaet. Han synes den dramatiske hendelsen med Ari Behn er tankevekkende.

Paradoks

– Det er et voldsomt paradoks. Er det noen menn vi kjenner som kunne snakke om egne følelser, så var det Ari Behn, sier Theis til Nettavisen.

GENERALSEKRETÆR: Leif Jarle Theis i Kirkens SOS mener vi bør bli flinkere til å snakke om hvordan vi har det - og være direkte og ærlig med hverandre. Foto: Rune Johansen / Amedia friflyt

Behn har vært kjent for å snakke ut om sitt personlige følelsesliv, og har vært åpen om at han slet med depresjon.

Derfor er syv av ti menn

Fra 2017 til 2018 har det vært en kraftig økning i antall selvmord og det var i løpet av året 674 personer som tok sitt eget liv.

Og det er drastisk overvekt av menn.

– Hva kan vi gjøre for å forhindre det?

– Vi som menn må øve oss på å være mer i kontakt med oss selv, selv om det er vanskelig og vondt. Vi vet at menn kan være mer dramatiske og handlekraftige i desperate situasjoner, og når man er så langt nede i et mørke, sier Theis.

For mange har nok Ari Behns selvmord vært en tankevekker midt i julehøytiden. Mens vi sitter og spiser, drikker, prater og koser oss med familie og venner. Men ekspertene mener at slike anledningen bør brukes for å hjelpe dem rundt oss.

– En høytid med alles forventning om fellesskap, fest, feiring og hygge, så blir det forsterket. Hvis du allerede har en opplevelse av at du er ensom og at du sliter med å tanke at livet er verdt å leve, kan disse følelsene bli forsterket, sier Theis.

Den tidligere presten mener vi bør være åpne, ærlig og direkte med dem vi kjenner. Selv om vi er redd for å såre noen.

– Vi kjenner alle noen som sliter og har det vanskelig, og jeg tror vi føler en forlegenhet og er redd for å såre. De som jobber mest med dette, sier at åpenhet rundt spørsmålene om livsmot, livsglede og ønske om å ikke leve lenger er uhyre viktig, sier Theis til Nettavisen.

Spesielt synes han vi bør bruke høytiden til å gi noen en ekstra spesiell oppmerksomhet. Ikke nøl med å ta den telefonen eller dra bort på kaffebesøk.

Ari Behn kommer opp i veldig mange samtaler

På Krisetelefonen til Kirkens SOS som er åpen døgnet rundt, hele året, har det ikke vært mye mer aktivitet etter den forferdelige hendelsen. Men temaet har gått igjen i veldig mange samtaler.

– Vi har hatt litt mer aktivitet det siste døgnet, men det er bare marginalt. Vi blir overrasket over hvor stort behovet er i høytiden. Folk blir veldig rørt av det som er skjedd, og Behn kommer opp i veldig mange samtaler. Det gir nok en anledning for å snakke om egne tanker, sier Theis.

Derfor begår menn 7/10 selvmord

Professor Lars Mehlum ved Universitetet i Oslo har en blytung CV med klinisk erfaring fra selvmordsbehandling har publisert en rekke studier på temaet.

Av de 674 selvmordene i fjor, var det 472 menn og 202 kvinner. Det er spesielt menn under 50 år som er overrepresentert.

Han mener en av grunnen til at selvmord begås av menn, er at de velger mer drastiske metoder.

– Menn velger farligere metoder, og flere dør. Hvis du ser alle de som havner på sykehuset for selvmordsforsøk, så er det et flertall av kvinner. Det er omtrent ti ganger så mange som havner på sykehus for selvmordsforsøk som faktisk begår selvmord, sier Mehlum til Nettavisen.

Professor Lars Mehlum. Foto: Universitetet i Oslo

Professoren mener det er også langt mer vanlig for kvinner å snakke om egne følelser og tanker, og at menn har mye forbedringspotensial.

– Kvinner har i vår kultur, i gjennomsnitt, større tendens til å snakke om at de har det vanskelig, og sette ord på følelser, sier Mehlum.

– Men menn snakker mye mer om følelser nå enn for 30-40 år siden, hvorfor har ikke da tallene gått ned?

– Nå var nok toppen i selvmordsforekomster på 80-tallet, og da hadde de steget i 20 år. Så har vi sett en klar økning fra 2017 til 2018. Men det viser oss at dette er mer komplekst, sier han.

Selv om mange har fått det mye bedre de siste 30 årene materielt sett, er det mange som sliter pyskisk. Han håper det blir et krafttak fra myndighetenes side.

De siste tiårene har det blitt gjort store satsinger for å få ned antallet trafikkdødsfall. Det er nå under 100 personer som går bort i trafikken i året, men selvmordstallene er syv ganger høyere.

– Selvmord er et stort samfunnsproblem. Det er satset milliarder på milliarder på å forebygge trafikkdødsfall, men det er ikke satset noe i nærheten av det samme på dette problemet. Det er satset veldig lite. Og da kan vi heller ikke vente oss at det kommer den samme utviklingen som vi har sett på trafikkdødsfall, sier Mehlum.

Alt håp er aldri ute

Han mener mytene om at man aldri blir frisk, eller at det «bare er slik» må forsvinne. Fordi det er rett og slett ikke sant, mener Mehlum.

– Det er en mengde ting vi vet er effektivt. Intervensjoner som vi kan iverskette mot personer vi vet er i en risikosone. Førstehjelpskunnskap slik at vi kan oppdage og respondere i tide. I tillegg har vi mye vi kan gjøre i helsevesenet i dag, så lenge folk kommer til behandling.

– Så du kan bli frisk og komme deg ut av det mørke, selv om du er veldig langt nede?

– Både basert på lang klinisk erfaring og basert på studier vi har gjort, er det ikke sånn at hvis du er suicidal kommer du til slutt til å ta sitt eget liv, sier han og legger til:

– De aller fleste går det bra med. De aller fleste kommer ikke tilbake til det mørke stedet. Det store, store flertallet kommer over det, og kommer aldri tilbake dit. Utsiktene er veldig gode - hvis du går til behandling, sier Mehlum.

