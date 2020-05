Den ferske krisepakken fra regjeringen blir hudflettet av flere partier på Stortinget.

Fredag la statsminister Erna Solberg og hennes regjering frem en krisepakke til 27 milliarder kroner. 3,6 milliarder kroner skal gå til omstilling til grønne arbeidsplasser. I tillegg kommer opprustning av bygg og vedlikehold.

Det som imidlertid skaper mest bruduljer er lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital. Det betyr at bedriftseiere skal slippe å betale formuesskatt på verdier som brukes til å skape verdier aktivt i bedriften.

- Kan bli masseoppsigelser

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen er glad for lønnstilskuddene, men savner arbeidsmarkedstiltak og er skuffet over at permitteringsreglene ikke er utvidet til 52 uker:

- Vi kan få masseoppsigelser i løpet av sommeren, sier han.

Han er også rimelig oppgitt over kuttet i formueskatten:

- Det er ikke akkurat en invitasjon til fortsatt nasjonal dugnad å kutte 1,3 milliarder kroner i formuesskatten. Det har åpenbart ikke effekt i form av å få folk tilbake på jobb, så det provoserer meg virkelig, sier Gabrielsen.

- Kjøp norsk

Det er forventet en tøff kamp på Stortinget for mindretallsregjeringen Solberg, og flere av partiene har allerede signalisert at de vil få inn flere tiltak. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen har glemt et billig og godt grep:

- Vi trenger vi å ha mer trygghet rundt permittering og bedre pendlerfradrag. Men det viktigste billigste grepet er å stille krav til offentlige innkjøp om at man bruker norske leverandører.

Vedum savner også tiltak rettet mot Nord-Norge.

- Småbedriftene taper. Egenandelen for småbedriftene er så høy at de ikke får glede av de tiltakene regjeringen har vedtatt.

Vedum vil jobbe i Stortinget for å få gjennom flere endringer i tiltakene.

Partiet Rødt mener krisepakken er en blå forskjellspakke, og ikke en grønn krisepakke for økonomien.

KRIGSERKLÆRING: Rødt mener den nye krisepakken fra regjeringen er en «krigserklæring mot arbeidsfolk». Foto: Rødt

– Regjeringen bruker krisen til å presse fram klassisk høyrepolitikk, med kutt i skattene for de rikeste og kutt i utbetalinger for de arbeidsledige. Dette vil gjøre krisen verre for mange, sier nestleder Marie Sneve i Rødt.

Omkamp om permittering

Sneve reagerer også på at regjeringen tar en omkamp på reglene for permittering. Tidligere har Stortinget vedtatt 20 dager full lønn for permitterte.

- Erna Solberg kutter 1,3 milliarder i formuesskatten og tar samtidig 10 dager med full lønn fra de permitterte. Stortinget vedtok i mars at permitterte skal få full lønn i 20 dager, nå tar regjeringen omkamp om dette, sier Sneve. – Vi står midt i et markedsstyrt krasj i landets viktigste næring, likevel satser Solberg på skattekutt og håper markedet skal løse resten. Nå må vi skape nye arbeidsplasser og ny industri gjennom statlig industripolitikk, sier hun.

– Dette holder ikke

Heller ikke Fremskrittspartiet er fornøyd med krisepakken fra regjeringen. Sylvi Listhaug reagerer spesielt på manglende støtte til maritim næring - som er Norges nest største næring i antall arbeidsplasser.

– Dette holder bare ikke. Norge er en havnasjon og Frp har til hensikt at vi skal fortsette å være det. Pakken til den maritime næringen har blitt slaktet av bransjen. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt.

Listhaug viser til rapporter fra bransjen som sier at hver arbeidsplass på et verft generer 5,4 øvrige arbeidsplasser. Hun reagerer også på at regjeringen legger penger på bordet til integrering.

– Å bruke 456 millioner kroner ekstra på integrering er en uforståelig prioritering. Vi bruker allerede vanvittige 9,8 milliarder kroner årlig på integreringstiltak, og effekten av disse pengene er høyst diskutabel. Nå må vi bruke pengene på å hjelpe norske bedrifter gjennom krisen slik at folk har en jobb å gå tilbake til, sier Listhaug.