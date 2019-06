- Utleieren har selv ansvar for å betale riktig skatt

NHO etterlyser rapporteringsplikt for de som formidler korttidsutleie. Den kommer, som vedtatt, ved årsskiftet.

Av Siv Jensen, finansminister

Men korttidsutleie er allerede skattepliktig, og hver enkelt av oss har ansvar for å betale den skatten vi skal - også for utleie av bolig.

De som driver med korttidsutleie bidrar til mer konkurranse og mangfold i overnattings-bransjen, og det er en utvikling som vi ønsker velkommen. Samtidig er det viktig at også disse betaler skatt på like vilkår som den etablerte hotellbransjen.

Derfor endret regjeringen reglene for skatteplikt for korttidsutleie fra 2018, slik at det ble enklere å betale riktig skatt, og fra 2020 blir de som formidler korttidsutleie rapporteringspliktige.

Det vil si at deleplattformer, og andre aktører som formidler utleietjenestene, må rapportere skatterelevante opplysninger om utleieren til Skatteetaten.

Det forventer jeg at de kommer til å gjøre.