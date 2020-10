– Vi kan ikke låse oss ned i kjelleren vår, som Joe

En helt annen og langt mer behersket Donald Trump møtte velgerne under nattens TV-debatt.

Det ble kalt en hektisk og kaotisk debatt da president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden møttes under den forrige debatten.

Det var høy temperatur i nattens debatt, men det var en langt mer behersket Trump som møtte velgerne. Det samme gjaldt Biden. Mye av det kom nok som følge av de nye mikrofon-reglene, hvor motstanderen har mikrofonen avslått mens den andre holder et innlegg.

Det første temaet ute var koronaviruset som har blitt en av de største stridstemaene. Siden forrige debatt er det 16.000 amerikanere som har dødd av viruset.

Angrep Biden

BARKET SAMMEN: Det var en helt annen og mer behersket debatt da kandidatene møttes ved siste debatt før valget. Foto: Chip Somodevilla (AFP)

Tidligere har Trump sagt at han ikke tar ansvar. Men i natt snudde han.

– Jeg tar fullt ansvar. Men det var ikke jeg som fikk viruset hit. Det var Kina. Det var ikke min feil, sa Donald Trump.

Det store stridstemaet ble imidlertid nedstengning, hvor Trump gikk til angrep på Biden for å bare ønske å stenge ned landet.

– Vi kan ikke alle låse oss inne i kjelleren vår, slik som Joe. Vi har lært oss å leve med viruset. En vaksine er bare noen uker unna, og flere store selskaper er snart klare, fortalte Trump.

Han angrep spesielt demokratenes guvernører for å ha stengt ned for mye, og rettet seg mot sin egen hjemby: New York City.

– New York er blitt en spøkelsesby. Det er helt forferdelig hva som har skjedd med mitt kjære New York.

Biden slo tilbake mot Trump, og mente det burde være mulig å ha to tanker i hodet samtidig.

– Tenk på hva han sa tidlig i pandemien. Han fortalte en av deres kolleger (journalist Bob Woodward, journ. anm.) at han ville roe ned, og ikke skape panikk. Amerikanere får ikke panikk, det gjorde han, sa Biden.

Trump snakket også varmt for at flere byer og stater, hovedsaklig demokratiske, må åpne opp.

– Vi må åpne opp samfunnet, skolene må åpnes opp. Se på hva som skjer i New York, byen dør, bedrifter dør, de må åpne opp, sa Trump

Trump og Biden diskuterte også informasjon om at Russland, Iran og Kina prøver å påvirke valget.

– De vil betale en pris for dette om jeg blir president, sier Biden.

Presidenten Trump beskyldte også Biden for å ha blitt rik på å få penger fra fremmede makter fra Ukraina, Kina og Russland.

Dette tilbakeviste Biden.

– Jeg har aldri mottatt penger fra en fremmed makt eller fremmed land noen gang, sier Biden.

Wall Street-penger

Donald Trump gikk også rett i strupen på Biden under snakk om finansiering av valgkampen. Joe Biden har fått inn langt mer penger enn Trump til kampanjen, på samme måte som Hillary Clinton. Noen av de største bidragsyterne til Biden er folk i finanssektoren, på Wall Street.

– Det er du som tar pengene fra Wall Street. Jeg kjenner disse gutta, og jeg kunne ringt til alle av dem og hentet enorme mengder penger til kampanjen. Men det betyr også avtaler. Det er jeg ikke villig til å gjøre, sa Trump.

Deretter beveget debatten seg over til saken om Hunter Biden, den tidligere visepresidentens sønn.

– Du og din familie tok imot 3,5 millioner dollar. Jeg tror du skylder det amerikanske folk en forklaring i denne saken. Nylig var det en pressekonferanse, og det som kom frem var rimelig ille. Kanskje du kan gjøre det nå, sa Trump.

PENGEKRANGEL: Donald Trump beskyldte Biden for å ta imot penger fra både Kina og Russland, via sin sønn Hunter Biden. Påstandene haglet tilbake. Foto: Morry Gash (AP)

Biden slo tilbake og mente det var Trump som hadde tjent penger i Kina.

– Familien din med begge dine brødre og din sønn er som en støvsuger. De suger ut penger fra Kina og Russland, sa Trump.

Like før debatten ble det holdt en pressekonferanse av tidligere forretningspartner av Hunter Biden, Tony Bobulinski. Han hevdet å ha bevis for at Joe Biden kjente til, og tok del i at sønnen tjente penger på visepresidentens navn.