1 av 10 svenske flypassasjerer borte: - Dramatisk utvikling

Svenskene fortsetter å velge vekk innenriks flyreiser, og passasjertallene fortsetter å falle. - Antar at dette fortsetter, sier flyanalytiker.

- Vi ser at det er i Gøteborg og Stockholm utviklingen slår mest ut, men også ute i distriktene går antall passasjer ned. Dette skjer i en tid når trafikken skal holdes oppe av passasjerer som reiser ofte, og derfor er dette en ekstra dramatisk utvikling, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Svensk flytrafikk fortsetter nedover: Mens nedgangen svenskene har sett gjennom året så ut til å stabilisere seg i september, viser oktobertallene at svenskene i tiltakende grad fortsetter å droppe innenriks flyreiser.

Antall innenriksreisende har falt 10 prosent sammenliknet med oktober i fjor, mens utenrikstrafikken har falt 2 prosent. Til sammen reiste 3.531.000 svenske flypassasjerer via Swedavias flyplasser - totalt en 5 prosent nedgang fra fjoråret.

- Tidligere i høst så det ut til at tallene flatet ut og stabiliserte seg, men nå ser det verre ut. Jeg antar at dette fortsetter, sier analytiker Elnæs.

19 prosent færre reisende fra Gøteborg

Spesielt de største flyplassene merker at svenskene tilsynelatende velger andre fremkomstmidler enn fly. På Stockholm Arlanda Airport, Sveriges største flyplass med til sammen 2,24 millioner reisende, gikk antall innenrikspassasjerer ned 8 prosent. På Göteborg Landvetter Airport, som hadde 588.000 reisende, økte antallet utenrikspassasjerer med 2 prosent. Innenriks ble det imidlertid en ordentlig smell i Gøteborg: 19 prosent færre reiste innenriks via Gøteborg i år sammenliknet med i fjor.

- Flyskam er en del av det store bildet. Men også billettpriser og skatter og avgifter spiller inn. Næringslivet i Sverige har blitt mer miljøorientert, og mange på forretningsreise finner andre måter å reise på. Spesielt ser vi dette mellom de store byene. Det betyr at flyselskapene må tilpasse seg, sier Elnæs.

Torsdag traff Nettavisen Økonomi SAS-sjef Rickard Gustafson på Zerokonferansen i Oslo. Gustafson var tydelig på at flyselskapene må endre seg raskt i en mer miljøvennlig retning:

- Om vi ikke gjør dette, så tror jeg vi vil miste muligheten til å kontrollere vår egen skjebne. Da kan det komme politiske initiativer og forsøk på å begrense flyreiser med ytterligere skatter og avgifter og hva det måtte være, sa Gustafson.

På Bromma Stockholm Airport reiste til sammen 216.000 i oktober - 11 prosent færre enn i tilsvarende periode i 2018. 20 prosent flere reiste utenriks, samtidig som 15 prosent færre reiste innenriks.

Sveriges regionale flyplasser opplevde en passasjernedgang på 7 prosent i oktober, ifølge Swedavia.

Omfattende arbeid for nullutslipp

Flyanalytiker Elnæs sier at luftfart-aktørene i Sverige for lengst har forstått alvoret, og har satt i gang ambisiøse tiltak for å få ned utslippene. Samtlige av Swedavias ti flyplasser skal redusere CO2-utslippene til null i løpet av 2020, og aktørene jobber aktivt med å blande inn mer biodrivstoff.

- Utfordringen er at biodrivstoff er lite tilgjengelig og betydelig dyrere enn vanlig drivstoff. Jeg tror ikke det blir noe problem for SAS og Norwegian å fylle flyene med 50 prosent biodrivstoff etter hvert, men det blir veldig kostbart. Dersom myndighetene hadde fått ordnet opp og fått på plass en plan for subsidiering og mer tilgjengelig biodrivstoff, så tror jeg det hadde bidratt til at viljen til å fly hadde vært større. Slik situasjonen er nå, så er passasjernedgangen dramatisk for selskapene så vel som for flyplassene, sier Elnæs.

Analytikeren viser til at en 10 prosents nedgang i flytrafikken tilsvarer den totale trafikkproduksjonen for SAS mellom Stockholm og Gøteborg, en rute som flys av rundt 1,2 millioner passasjerer årlig.

- Det er en betydelig mengde passasjerer. Det betyr lavere inntekter for flyplassene også, som igjen kan få konsekvenser for leverandører og de ansatte, sier Elnæs.

