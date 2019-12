1 av 7 nordmenn vil bruke minst 12 millioner på bolig

Jeg ser fra en uhøytidelig undersøkelse blant Nettavisens lesere, med over 4000 svar, at 14 prosent vil bruke minst 12 millioner kroner på ny bolig.

NyAnalyse har fulgt boligmarkedet tett de siste 10 årene, og jeg er ikke overrasket.

Rentene har vært uvanlig lave svært lenge, selv etter renteøkningene det siste året. Dermed kan nordmenn låne mye, og det gjør vi.

Samtidig øker lønninger og formue. En nylig tallserie fra SSB viser at en vanlig familie med yngste barn på 18 år, har drøyt én million kroner i inntekt etter skatt.

Nye høyder for middeklassen

Da forstår vi at middelklassen tar seg opp mot nye høyder. Det er mange flere familier som har høy utdannelse, ofte tilhørende høy inntekt - og flere arver noe på toppen. Lønningene, også i offentlig sektor, har steget kraftig siden 2009.

I verdens rikeste demokrati er ikke boliginvestering det største sløseriet med penger.

Hvorfor bolig er populært

Mange i Norge er redd for plutselig nedgang i aksjemarkeder, og flere tilpasser seg dagens skattesystem. Som sagt i blogg fra tidligere er det et tidløst statussymbol for folk flest.

Forklaringer på økende luksus-segment?

Tall fra Eiendomsverdi viser at antallet kjøp av boliger over 15 millioner kroner har økt med over 20 prosent i Oslo fra 2018 til 2019.

«Aldri før har så mange norske familier kjøpt bolig til 15 millioner eller mer enn i 2019».

Vi har utarbeidet en boligindeks for meglerne i Sem & Johnsen, hvor vi har fulgt dyre boligsalg, Oslo Børs, lønn og formue i familiene - samt befolkningsutvikling.

I slutten av november var det totalt solgt flere boliger i Oslo og Bærum i high-end-segmentet enn i hele 2018.

Oslo: 350 solgte boliger over 15 mill. kr i 2018 vs 422 solgte boliger i 2019.

350 solgte boliger over 15 mill. kr i 2018 vs 422 solgte boliger i 2019. Bærum: 79 solgte boliger i 2018 over 15 mill. kr vs 91 solgte boliger i 2019.

Dette tilsvarer en foreløpig salgsvekst i Oslo og Bærum på henholdsvis 21 og 15 prosent.

Ifølge våre analyser har salget av denne typen boliger til sammen økt med cirka 58 prosent i Oslo og Bærum.

De fleste kjøper en bolig de har bruk for, og det er blitt veldig dyrt i storbyene og Bærum. Derfor vil de med best økonomi komme over grensen på 15 millioner kroner. Etter oppussing er det gjerne mye mer.

Det er ikke det vanlige, men blir stadig mer vanlig.

Både børs og katedral driver boligmarkedet

Oslo Børs steg med nesten 50 prosent fra 2014 til 2018, og det gir mange i næringslivet gode gevinster. Det skjer jevnlig salg av oppstarts- eller andre selskaper, som gir egenkapital til boligkjøp.

Mange får også gode penger gjennom arv fra tidligere generasjoners innsats.

Sånn har det alltid vært.

Dyktige kvinner tjener mer

En stor endring er at kvinner tjener langt mer enn før i noen yrker, som for eksempel er advokatbransjen, konsulentnæringen og privat næringsliv ellers. Men også som fagpersoner og/eller ledere i departement, direktorat og universiteter.

Dermed er det faktisk mange flere enn folk på vestkanten i Oslo og Bærum som har økonomi til å kjøpe boliger mellom 12 og 15 millioner kroner.

Jeg ser at det kan utfordre den norske likhetsmodellen, men hva kan politikerne gjøre med det?

At renten er gått opp fire ganger det siste året har ikke stor virkning på de rikeste blant nordmenn.

- Dermed ender vi dette året on a high note, hvor det kan stadfestes at bolig i Oslo-regionen er populært, men i et mer balansert marked.

- Om forskjellene øker i boligmarkedet, ja - det ser sånn ut, men alle har sin fortelling, og mange sparer godt til pensjon i «boligbanken sin».

Låt for dagen: «Everyday Life» med Coldplay

