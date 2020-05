1. mai-oppgjør mot Ap: – Jonas gjør knefall for miljøbevegelsen

Jon Georg Dale (Frp) bruker 1. mai til å trekke frem seks saker han mener er bevis for at Arbeiderpartiet har forlatt vanlige industriarbeidere.

STORTINGET, OSLO (Nettavisen Økonomi): Det blir vanskelig med tog i år, men det forhindrer ikke 1. mai fra å være en viktig dag for arbeiderbevegelsen.

«Hele folket i arbeid» var den viktige parolen som definerte Arbeiderpartiet for mange generasjoner fremover i tid.

Men nå mener stortingspolitiker og eks-statsråd Jon Georg Dale (Frp) at tiden er over. Og han bruker arbeiderbevegelsens helligste dag til å angripe partiet for å ha forlatt industriarbeiderne.

– Degge med miljøbevegelsen

– Hovedproblemet er at Arbeiderpartiet har glemt industrien. De blir mer og mer opptatt av å degge med miljøbevegelsen enn å skape arbeidsplasser, sier Dale.

Han er partiets energi- og miljøpolitiske talsmann, og mener det er blitt stadig flere eksempler hvor Arbeiderpartiet prioriterer miljø og klima foran å skape arbeidsplasser.

KNEFALL: Jon Georg Dale trekker frem seks saker han mener Ap har forlatt industriarbeidere, og gjorde knefall for miljøbevegelsen. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Det er industriarbeiderne som har drevet dette landet gjennom generasjoner, og må betale prisen av Arbeiderpartiets politikk. Og stadig får vi flere eksempler på at Jonas Gahr Støre gjør knefall for miljøbevegelsen fremfor å stå opp for industriarbeiderne, sier Dale.

Spesielt er det seks saker han mener er gode eksempler på at Arbeiderpartiet har satt industriarbeiderne i stikken. Den første han trekker frem er iskanten.

– Der gjør Arbeiderpartiet det til et spørsmål om klima, til tross for at norsk olje og gass er en del av kvotepliktig sektor. Isteden går de inn for å begrense oljeaktiviteten.

– Samme problem så vi under diskusjonen om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Først var Ap opptatt av å sikre industriarbeidsplasser, men så gjorde Jonas et knefall for miljøbevegelsen og går inn for varig vern, sier han.

– Men der har vel ikke dere vært noe bedre når dere gjør knefall for Venstre?

– Jeg mener at det vi gjorde da var å si at vi ikke åpnet for denne perioden. Men vi vil gjerne åpne det nå, og vil ikke ha noe varig vern. Vi har på ingen måte sagt nei til å åpne det. Vi har tvert imot sagt at vi vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Det var ingen tvil om at vi måtte kompromisse på det i regjering, sier Dale.

Men Frp-politikeren mener det store problemet er at de store partiene som tradisjonelt har stått sammen i slike saker, har latt mindre partier diktere sakene.

– Vanligvis har de store partiene funnet sammen og sikret industri og oljepolitikken. Men ikke nå lenger. Hvis det hadde vært et alternativt flertall, så hadde vi fått ordnet det, sier han.

1. MAI: Selv skal Frp-politikeren bruke 1. mai til å møte med oljebransjen for å få forslag og innspill. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Selv skal Frps politikere bruke dagen på et møte med oljebransjen for å få innspill til hvordan de kan sikre arbeidsplasser i en næring som har fått brutal juling under koronakrisen.

Han aksepterer ikke noe premiss om at Norge må redusere olje- og gassproduksjon for å nå klimamålene.

– Det eneste vi oppnår med å kutte norsk olje og gass er at vi feiter opp oljesjeiker i Midtøsten. Vi må gjerne tjene penger på å kutte klimagasser. Men så lenge olje og gass er etterspurt så skal vi levere det, slår han fast.

Seks saker

Det er seks saker Jon Georg Dale trekker frem som eksempel på at Arbeiderpartiet har gått fra å støtte industriarbeiderne til å «degge med miljøbevegelsen».

Vil ha iskanten lenger sør, og dermed lavere oljeproduksjon.

Stopper oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Trondheim Ap går inn for å legge ned oljenæringen.

Ap stemmer for NorthConnect

Ap vil ha høyere ambisjoner for klimakur, enn regjeringen som foreslår halvering av klimautslippene innen 2030.

I Oslo og en rekke kommuner har Ap inngått samarbeid med MDG.

Men Dale skryter gjerne av Ap – men det forblir med det «gamle Arbeiderpartiet».

– I rettferdighetens navn har Ap historisk sett vært å stole på i industripolitikken. Men nå er tiden inne for å ta et oppgjør med det som foregår, sier han.

Ap fyrer tilbake

Aps energi- og miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide avviser kritikken fra Frp, og garanterer at Arbeiderpartiet er for videre oljevirksomhet.

– Arbeiderpartiet er selve industripartiet i Norge. Slik startet det, slik er det i dag, og slik vil det forbli. Grunntanken hos oss er at man må skape for å kunne dele, og dele for å kunne skape mer. Til det trenger vi en sterk, bærekraftig industri, sier han til Nettavisen.

HELT FEIL: Energi- og miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) avviser kritikken og svarer punkt for punkt på påstandene fra Dale. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Han beskylder Frp for å kjempet mot viktige, sentrale norske verdier som har sørget for den sterke velferdsstaten og høy tillit.

– Den norske, sosialdemokratiske modellen med trepartssamarbeid, små forskjeller, høy tillitt, en sterk velferdsstat og åpenhet mot verden er noe av det Arbeiderpartiet og LO er aller stoltest av å ha fått til. Det er ikke akkurat FrP som har vært arkitekten bak dette, sier Barth Eide.

Arbeiderpartiet sier de vil gå inn for at Norge skal møte det grønne skiftet med en ny industrialisering, men at det krever omstilling.

– Nå tar vi ledelsen i å sørge for at vi kan bygge nye næringer på skuldrende av de vi allerede har og fortsatt skal ha. Arbeiderpartiet går inn for en nyindustrialisering av Norge for 2020-årene, slik at norsk næringsliv igjen kan være en vinner i møtet med en mer fornybar verden. Heldigvis har norsk industri for lengst forstått at det lønner seg og tenkte på bærekraft, klima og sirkulærøkonomi, sier han.

Les hva Arbeiderpartiet svarer på hver enkelt av de seks sakene





Sak: Vil ha iskanten lenger sør, og dermed lavere oljeproduksjon.

Svar: Høyre, Venstre og KrF-regjeringen la nettopp fram et forslag om å flytte iskanten litt lengre sør. Den samme Jon Georg Dale og jeg sto sammen på TV for få dager siden og sa begge at dette er et godt grunnlag for videre samtaler. Vi ønsker at det skal være rom for oljevirksomhet i nord, og at dette skal skje innen forsvarlige forvaltningsmessige rammer, slik vi alltid har gjort.

Sak: Stopper oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

FrP satt i syv år i en regjering som ikke åpnet for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, gjennom regjeringserklæring etter regjeringserklæring. Slik var det også under Stoltenberg-regjeringen. Det er lenge siden det ble klart for de fleste at ingen regjering hverken til høyre eller venstre vil åpne dette området for oljeboring.

Sak: Trondheim Ap går inn for å legge ned oljenæringen.

Arbeiderpartiet sentralt ønsker definitivt ikke å legge ned oljenæringen. Vi vil utvikle, ikke avvikle norsk olje- og gassnæring, og sørge for at denne også kan legge grunnlaget for fremtidsnæringer som havvind, karbonfagst og lagring, hydrogenproduksjon og grønn skipsfart, mens vi fortsatt produserer både olje og gass.

Sak: Ap går i praksis for NorthConnect

Det er jo direkte galt. AP har tvert imot sørget for at NorthConnect ikke blir bygd. FrPs Tord Lien derimot var det partiet som åpnet for den endringen i Energiloven i 2016 som gjorde North Connect mulig. Forrige uke sikret AP et stort flertall for umiddelbart å endre denne loven slik at hverken NorthConnect eller tilsvarende kabler blir mulige i fremtiden. Denne endringen stemte faktisk FrP mot. Så her bør man ikke la seg lure.

Sak: Ap vil ha høyere ambisjoner for klimakur, enn regjeringen som foreslår halvering av klimautslippene innen 2030.



Hvor har Dale dette fra? Vi støtter Regjeringens opplegg for klimakur, og deler Regjeringens ambisjoner om å sikte mot samme nivå som det EU legger seg på. Dette er faktisk bra for norsk næringsliv, da verden der ute kommer til å etterspørre varer og tjenester med lavere klimafotavtrykk, noe vi har gode forutsetninger for å produsere i Norge. Vi har en svært omfattende klimaavtale med EU som FrP stemte for i fjor, det vet jeg ganske godt, fordi jeg var saksordfører for denne.

Sak: I Oslo og en rekke kommuner har Ap inngått samarbeid med MDG.

Det stemmer, og vi har mange gode erfaringer fra dette samarbeidet i en rekke kommuner. Det betyr ikke at vi overtar deres industripolitikk, eller at de overtar vår.