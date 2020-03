10 kroner for 1 dollar

Kraftig børsnedgang i Asia - oljeprisen stuper og historisk bånn for norske kronen mot dollar.

Natt til 12 mars stuper kronen til det laveste nivået mot dollar på 40 år. Nå koster det 10 kroner å kjøpe en dollar. Går vi 12 år tilbake til 2008 lå kronen på under fem kroner mot én dollar.

Ved 03-tiden natt til torsdag lå kronen på nøyaktig 10 kroner mot en dollar, ifølge Morningstar.

Den svake kronekursen er gode nyheter for eksportnæringen i Norge, men dårlige nyheter for deg som skal på ferie til USA eller andre land der amerikanske dollar fungerer som hovedvaluta. For oljefondet er svak krone godt nytt. Oljefondets kroneverdi øker når kronen svekkes mot valutaer som euro, dollar og yen, men faller når kronen styrker seg.

Nå koster det 10 kroner å kjøpe én dollar. Foto: (Morningstar)

Oljeprisen raser videre



Prisen på olje faller mer enn 5 prosent etter at president Donald Trump kunngjorde at alle reiser fra Europa stoppes for å hindre spredning av koronaviruset.

Trump sa i en tale natt til torsdag at all flytrafikk fra Europa unntatt Storbritannia blir innstilt de neste 30 dagene. Forbudet trer i kraft midnatt natt til fredag.

Prisen på Nordsjøolje falt med 5,6 prosent til 33,78 dollar fatet etter kunngjøringen.

Ny kraftig nedgang på børsene

Frykten for viruspandemien og USAs reiserestriksjoner gjorde at børsene i Asia startet handelsdagen torsdag med en nedgang på mer enn 3 prosent.

Tokyo åpnet ned 2 prosent torsdag og fulgte dermed det dramatiske fallet på Wall Street onsdag. Nedgangen i USA ble forsterket av at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte at spredningen av koronaviruset er en pandemi.

Nedgangen i Tokyo fortsatte etter at president Donald Trump kunngjorde at alle reiser fra Europa til USA blir innstilt i 30 dager. Reiseforbudet gjeldet ikke Storbritannia.

Nikkei-indeksen falt 3,22 prosent til 18.791,18, og den bredere Topix-indeksen falt også 3,22 prosent etter talen.

I Hongkong svekket Hang Seng-indeksen seg 3,01 prosent, mens Shanghai Composite Index falt 1,19 prosent. Indeksen Shenzhen Composite på Kinas neste største børs falt 1,60 prosent.