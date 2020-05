12 ting jeg har lært av to måneder med hjemmekontor

Den 12. mars ble vi sendt på hjemmekontor. Mye vil aldri bli det samme.

Onsdag 11. mars hadde vi ledermøte. Det var bare en sak, og saken var hjemmekontor. Vedtaket ble at de aller fleste skulle hjem, med unntak av journalistene vi måtte ha på jobb. Nettavisen var ikke det eneste selskapet som hadde samme vedtak.

Fra og med torsdag 12. mars ble rushtid byttet ut med trappetrinn og kontorpult med stuebord. To måneders hjemmekontor har gitt noen viktige innsikter og erfaringer.

1. Høyere effektivitet

Med en hel avdeling på hjemmekontor er det viktig å måle effektivitet. Det har vi også gjort. Produksjonen vår har doblet seg. I løpet av tiden på hjemmekontor har vi i tillegg lansert to nye tjenester - en nettbutikk og hytteutleie. Det er vanskelig å måle det opp mot normalen, men det har i hvert fall ikke gått mer tid til det enn normalt.

2. Mer tilgjengelighet

Det er lettere å få tak i folk, få svar og ta raskere avgjørelser. Folk er rett og slett mer tilstede.

3. Mer tid

Normalt brukte jeg 1,5 time til og fra jobb med barnehage, t-bane og gåing. Nå bruker jeg 2 minutter. Levering i barnehage gjøres også kjappere, i og med at man tar imot utenfor. Det betyr over 2 timer ekstra per dag.

4. Mer konsentrasjon

Det store problemet med økonomenes forelskelse i åpent landskap, og djevelens kontorløsning - free seating, var at det ofret konsentrasjonen på regnskapets alter. Med hjemmekontor er det lettere å konsentrere seg, kanskje spesielt etter at barnehagen åpnet igjen.

5. Mindre sykefravær

Det høres, i disse tider som det heter, litt rart ut. Samtidig er det vel ingen overraskelse at det å ikke bevege seg på t-bane, kollektivt og i samme kontor fører til mindre sykdom. Det er vel omtrent akkurat det Folkhelseinstituttet sier.

Etter mange uker med kun kontakt på videokonferanse tok avdelingen Innovasjon i Nettavisen en tur til Grefsenkollen. Kohorten hadde gule vester med #hjemmekontor, og holdt relativt god avstand gjennom hele turen. Det sosiale var nødvendig, og videokonferansene kunne ikke erstatte dette.

6. Sosial utfordring

Det er to sider ved den sosiale utfordringen: Mindre kontakt med kollegaer, og mer kontakt med familie. Det siste er en utfordring fordi det er andre grenser i familieforhold enn på jobben (forhåpentligvis), og det første fordi man faktisk er avhengig av en viss sosial interaksjon for å kunne jobbe sammen i grupper.

Den 4. mai feiret vi med Star Wars på avdelingsmøtet.

7. Færre møter

Før koronatiden var det i snitt rundt 15 møter i uken. Nå er det det 10, men dette er 2 daglige korte avdelingsmøter. Totalen på møter for rapportering og koordinering er sterkt redusert.

8. Kortere møter

Det at folk kommer tidsnok til videomøter, og at folk i større grad er mer effektive og faktisk er tilstede gjør at nesten alle møter blir kortere. Informasjon sendes i større grad ut i forkant, og folk er oftere mer forberedt.

9. Ingen reising

Det å reise til kontor A for å ha møte om et prosjekt er ganske ineffektivt. Vi har mange gode møter med eksterne partnere over video. Det sparer mye tid, og det er veldig liten grunn til å gå tilbake til fysisk kjøring rundt omkring for korte koordinasjonsmøter.

10. Høyere inntjening per time

At det går bra med Nettavisen har Medier24 allerede skrevet om, men hjemmekontor har ført til mer kontroll på tidsbruk opp mot inntjening. Det har kanskje med å gjøre at man får bedre konsentrasjon. Uansett har inntektene økt, og er i snitt 20 prosent over budsjett.

11. En pause med lek er viktig

Lenge var hjemmekontor også barnehage, og er etter to måneder fortsatt barneskole. Det å ta en pause med lek gjør faktisk resten av arbeidsdagen mer effektiv. Det skal heller ikke undervurderes å kunne bli påvirket av små tanker.

12. Mye mindre bevegelse

Selv om man skulle holde seg hjemme så var det ikke noe forbud mot å bevege seg, men telefonen min forteller meg at jeg er mye mer stillesittende på hjemmekontoret enn på kontoret på jobb. I tillegg ingen bevegelse til og fra jobb. Sommerkroppen 2020 er ikke i boks...

Så hva betyr det framover? Vi har innført en ordning for når vi er tilbake til normalen at folk får muligheten til større grad av hjemmekontor (4+1 som vi har kalt det), samtidig har vi redusert antall møter betraktelig. Personlig har jeg i større grad begynt å takke nei til møter uten agenda (alle) og møter hvor det ikke er nødvendig at jeg deltar, i tillegg har tiden per møte blitt kraftig redusert.

For kontorene vil det sannsynligvis være større grad til renslighet, der har det vært mye synding fra mange og i tillegg større krav til mulighet for å jobbe uforstyrret. Plass til å jobbe blir essensielt. I tillegg vil det være naturlig med mer fleksibel arbeidstid.

Jeg våger følgende 5 påstander, fordi selv om mye forandrer seg fort er det slik at det meste faktisk blir slik det var. De tingene som vi vil se er forsterkede trender av ting som allerede var på gang.

1. Færre møter

Vi har oppdaget at mange av møtene som ble avholdt var at folk skulle fylle tid. De møtene forsvinner for godt.

2. Mer selvledelse

Stadig mer av jobb skjer ved at oppgaver løses selv, og oppgaver man selv har gitt seg. Dette vil det bare bli mer av.

3. Mer hjemmekontor

En fleksibel holdning til hvor man jobber er viktig, og hva folk gjør er uansett viktigst.

4. Mindre reising

To måneder er nok tid for de fleste til å konkludere med at reisene for alle møtene ikke var så viktig likevel.

5. Sosial fysisk tilstedeværelse

Det vil bli større fokus på sosial tilstedeværelse de gangene man faktisk er alle tilstede. Lederne blir i enda større grad tilretteleggere, og enda mindre den gamle sjefen som sendte ut ordre og mottok rapporter. Alle skal og må være med.