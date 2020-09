131 mister jobben etter Polarbrød-brannen

Polarbrød i Älvsbyn i Sverige sier opp samtlige fabrikkansatte etter brannen. Leveringen til Norge vil bli påvirket.

– Ledelsen har sett på alle muligheter, men finner ingen annen løsning for tiden fordi byggingen av et nytt bakeri vil ta veldig lang tid, minst to år, skriver administrerende direktør Karin Bodin i en pressemelding.

– Dette er en sorgens dag for oss på Polarbrød. Vi ser ingen andre løsninger for øyeblikket, men vi gjør alt vi kan for å komme tilbake med et nytt bakeri i Älvsbyn, selv om det vil ta tid, sier hun.

Leveringen av polarbrød til Norge vil bli påvirket av brannen.

– Brødene som går til Norge er i all hovedsak fra fabrikken som nå har brent ned, sier daglig leder Jarle Findal til Børsen.

Nå jobber selskapet med å finne alternative løsninger for medarbeiderne:

– I første omgang tilbyr Polarbrød jobber i selskapets andre bakeri i Bredbyn, hvor man trenger bakepersonell. Det handler om 20 personer. Polarbrød vil prøve å hjelpe til med overnatting og reiser.

Sveriges statsminister Stefan Löfven besøkte denne uka Polarbröd i Älvsbyn, der 131 ansatte mister jobben etter storbrannen. Foto: (Polarbröd AB)

Selskapet har også forståelse for dem som ikke ønsker å flytte de 400 kilometerne til Bredbyn for å få ny jobb:

– I tillegg jobber man hardt for å starte sandwichproduksjon i Älvsbyn. I utgangspunktet kan det dreie seg om 20 personer. I tillegg samarbeider Polarbrød med med kommunen og arbeidsformidlingen for å utvikle en eller annen målrettet utdanning i hjembyen.

Polarbrødfabrikken ble totalskadd i en brann natt til mandag 24. august. Ingen ble skadd i brannen, men mandag lå det kraftig røyk over tettstedet, og alle i nærheten ble bedt om å holde seg innendørs og stenge vinduer, dører og ventilasjon.

Ifølge den svenske avisen NSD oppga selskapet først at brannen startet i en deigklump på et transportbånd, men en drøy uke senere trekker selskapet seg fra uttalelsen:

– Akkurat nå er det ingen bevis for det som i media nå har blitt en slags sannhet, at det var en deigklump som tok fyr og forårsaket brannen. Jeg tror alle kan forstå at det var en utrolig presset situasjon rett etter brannen. Så var det en antagelse. Det er det vi kan si, sier Anders Johansson, administrerende direktør i Polarbrød, til NSD.

Ifølge ham er det flere parallelle etterforskninger som pågår nå:

– Vi er i gang med vår, forsikringsselskapet gjør sin og brannvesenet og politiet gjennomfører også etterforskning. Vi synes det er viktig at etterforskningen får gå sin gang, sier Johansson.