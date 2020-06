1,5 mill til kunstprosjekt: – Hvorfor må alt nytt være stygt?

Nå kan du nyte synet av det som ligner en strukket tyggegummi i Oslo sentrum.

ØVRE SLOTTSGATE, OSLO (Nettavisen): Stadig flere biler er fjernet fra sentrum og gatene er stengt. Dermed har det dukket opp ny plass. Den skal fylles med benker, trær og kunstverk.

Foran oss er det rykende ferske kunstprosjektet nettopp stilt ut. Gjennom finansiering fra byrådets storsatsing Bilfritt Byliv har Oslo kommunes mange etater samarbeidet med Norsk Billedhuggerforening for å sette ut totalt ti nye kunstverk i Oslo. Fem av dem har nå blitt ført opp i Øvre Slottsgate - så sentralt som det er mulig å komme i Oslo.

Nettavisen tok med oss stortingsrepresentant og Oslo-borger Stefan Heggelund (H) til den nye skulptursonen. Han rister lett på hodet i det han ser kunstverkene.

– Det er flott med kunst i det offentlige rom og vi politikere skal ikke styre kunsten. Samtidig må det være lov å si at det er et godt stykke fra Michelangelos David-skulptur til en strukket tyggegummi, sier Stefan Heggelund (H).

KUNST: Dette nylig oppførte kunstverket ligner en strukket tyggegummi, mener Heggelund. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Ifølge kunstnerne selv skal kunstverket av den svenske Karin Blomgren forestille byens infrastruktur, og dens bevegelige moduler for å understreke hvordan byen er i stadig endring og utvikling.

Abstrahert kropp

Ifølge Bymiljøetaten er kunsten en sentral del av prosjektet Bilfritt byliv, som handler om å få fjernet flest mulig av bilene fra den innerste delen av Oslo.

Isteden for bilene skal det ifølge Oslo kommune bli et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum, blant annet gjennom å fjerne parkeringsplassene. På denne måten ønsker politikerne å skape mer plass til sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer, aktiviteter, uteserveringer - og kunst og kulturtiltak.

Tidligere har det vært eksperimentert med løsninger som utekontor i gaten ved siden av og etter rådhusplassen ble ryddet for parkeringsplasser har det blitt benker og uteareal.

Nettavisen har undersøkt prislappen på kunstverket, og ifølge byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune har skulptursonen kostet 1,54 millioner kroner.

SKO: Et av kunstverkene som nå pryder Øvre Slottsgate i Oslo. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Den overfylte skoen (se bilde over) skal imidlertid symbolisere en abstrahert kropp. Ifølge kunsteren Ena Hagemann som står bak skulpturen, handler det om en overfylt kropp. En kropp som bærer langt større vekt enn det benet tåler.

Inspirasjonen til kunstneren kommer fra hennes møter med unge jenter som nylig har flyttet til Norge fra Somalia eller Eritrea. Ifølge henne bar jentene på mange krevende erfaringer, og holdt både seg selv og familiemedlemmer oppreist med stor styrke, men liten støtte.

Heggelund er dog skeptisk til sluttresultatet for den nye skulptursonen. Selv om han er meget godt fornøyd med nye Deichman - nasjonalbiblioteket i Bjørvika - kan han spare entusiasmen for disse kunstverkene.

– Hvorfor må alt nytt være stygt? spør han.

Den drevne politikeren er neppe blant dem som feller en tåre når Y-blokken rives, selv om han begrenser sin begeistring for det nye regjeringskvartalet. Men gleder seg over at den gamle biblioteksbygningen nå kommer til syne.

IKKE BARE SUR: Stefan Heggelund er bekymret for å bli oppfattet som en sur gammel mann, men letter på smilebåndet med jevne mellomrom. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Jeg lurer på hvorfor ikke moderne kunstnere, arkitekter og utbyggere vil la oss se på pene ting lengre?

Han presiserer at han ikke slakter all kunst.

– Det er bra når kunst utfordrer og at kunst skaper reaksjoner. Ofte tror jeg likevel det er en stor avstand mellom en del av den morderne kunsten og arkitekturen og publikum, sier han.

STJERNE OG BÅT: Blant de andre kunstverkene i den nye skulptursonen er kunstverket «stjerne og båt». Foto: Norsk Billedhoggerforening

Biebuffet

De nye kunstverkene er ikke alt som blir satset på i forbindelse med Bilfritt byliv. Noe som kalles Locus Bee Sanctuary er ment å være en biebuffet. Altså, en buffet for biene. Med en rekke flotte blomster. Ifølge Bymiljøetaten er prosjektet en del av kunstnernes prosjekt om å sette fokus på «pollinatorenes utfordrende situasjon og hvor de samtidig hedrer kvinnelige pionerer i kunsten».

Et av de største prosjektene er imidlertid skulptursonen i Øvre Slottsgate.

Kommunen har også mye annet å by på. Street-art kuratoren James Finucane har også fått midler til prosjektet «Artists in Residens» (sic) der samtidskunstnere skal skape spontane arbeider i møte med byens situasjon og særtrekk.

Dette skriver Bymiljøetaten i svar på spørsmål fra Nettavisen om prosjektet:

– Arbeidet med økt byliv er en kontinuerlig prosess. Fra 2020 utvides bylivssatsingens kjerneområde til Tøyen og Grønland, i tillegg til sentrum innenfor Ring 1. I tillegg skal det også legges til rette for attraktive og levende nabolag over hele byen.

– Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak.