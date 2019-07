17 boliger til salgs for over 30 millioner: - Alt må stemme

- Det er min oppfatning at det aldri har blitt solgt flere enn det som er omsatt de seneste årene.

Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen har solgt en rekke dyre boligeiendommer i de seneste årene. Og når Bonde taler opp hva de totalt har solgt av dyre eiendommer siden i fjor sommer, kommer han frem til hele 30 boliger fra 1. juli og frem til i dag i prisklassen 30,5 til 62 millioner kroner.

Den dyreste salget til Sem & Johnsen er penthouseleiligheten Grimelundsveien 4a på Slemdal i Oslo vest. Den ble solgt av eiendomsinvestoren Christen Furuholmen til en foreløpig ukjent kjøper for 62 millioner kroner.

SOLGT MANGE DYRE: Jan Fredrik Bonde og Sem & Johnsen har det seneste året solgt hele 39 boliger over 30 millioner kroner. Foto: Sem-Johnsen

Selv om det er en del dyre usolgte boliger i markedet (se tabellen under), mener Bonde at dette definitivt er et marked som fungerer.

Alt må stemme

- Men det er alltid slik at i markedet for eiendommer mellom 30 og 70 millioner kroner må alt stemme. Det vil ta lengre tid å selge de mer sære eiendommene, sier Bonde til Nettavisen Økonomi.

- Det er min oppfatning at det aldri har blitt solgt flere enn det som er omsatt de seneste årene. Det kan imidlertid ta litt tid , men mye av det blir solgt før eller senere, supplerer kollega Tom Elliot Johnsen om salget av de dyreste boligene.

Selv solgte Bonde for noen uker siden en stor eiendom i Ullveien i Voksenåsen overfor Holmenkollen, der prisen ikke ble langt unna prisantydningen på 49,5 millioner kroner.

I tabellen under har vi gjengitt de dyreste eiendommene på Finn.no, samt et par andre dyre eiendommer som har vært til salgs i markedet. Nettavisen Økonomi tar forbehold om at enkelte av disse eiendommene kan være solgt i det siste.

De dyreste usolgte boligene Bolig Prisantydning Lagt ut Holmenkollveien 19, Holmen 175 mill. 15.05.2019 Sigyns gate 3, Frogner 100 mill. 13.04.2019 Middelthunet. Majorstua 95 mill. Vinter 2019 Langoddveien 63, Snarøya 85 mill. Beg. juni 2019 Løchenveien 4, Bygdøy 80 mill. 18.06.2019 The Rieber Garden, Bergen 60 mill. 01.06.2019 Voksenkollveien 57E, Voksenkollen 57 mill. Vinter 2019 Dyna brygge - Tjuvholmen 50 mill Beg. mai 2019 Admiral Børresens vei 3B - Bygdøy 50 mill. 19.06.2019 Bjørnveien 2D - Holmen 48 mill. Mars 2019 Michelets vei 104A - Strand 46 mill. 12. juli 2019 Trosterudveien 31B - Ris 38,5 mill. Beg. mai 2019 Marstranderveien 11 - Stabekk 38 mill. 17.06.2019 Admiral Børresens vei 5A - Bygdøy

35 mill.

Vinter 2019

Bergheimveien 15A - Snarøya

34 mill.

Vinter 2019

Thomas Heftyes gate 34 - Frogner

32,5 mill.

Vinter 2019

Arnebråtveien 21B - Holmen

31 mill.



19.04.2019

Kilde: Finn.no/Nettavisen Økonomi







175 millioner!

Men klart på pristoppen troner Holmenkollveien 19, Østre Holmen gård, mellom Vinderen og Holmendammen i Bydel Vestre Aker.

Prakteiendommen omtales som landets flotteste eiendom og har en prisantydning på svimlende 175 millioner kroner. Eiendomsinvestor Trygve Bjerke kjøpte eiendommen i 2007 for 60 millioner kroner, så her ligger det an til en solid gevinst.

Selv har Bonde fått oppdraget for å selge nummer to på listen, Sigyns gate 3 på Frogner, der prisantydningen er 100 millioner kroner. Det var i april i år landets dyreste bolig som var lagt ut til salgs.

Unik byvilla

- Boligen er totalrestaurert, og bygningen holder 2019-standard når det gjelder både det tekniske og inventaret. Fasaden er 100 år gammel og nyoppusset. Det er en helt unik byvilla (se foto), sa Bonde til Nettavisen for drøye tre måneder siden.

100 MILLIONER: Denne eiendommen på Frogner kan bli din for 100 millioner kroner. Foto: (Sem & Johnsen)

Obos har i lang tid prøvd å selge en eksklusive penthouseleilighet i deres nye topp-prosjekt Middelthunet på Majorstua. Men så langt ser ingen ut til å ha bitt på prisantydningen på hele 95 millioner kroner.

En kjøper får utsikt over Frognerparken og Frogner stadion, men må om vinteren ta med seg flomlyset fra sistnevnte. Det er også kort vei bort til trafikkerte Kirkeveien.

Utsetter salget

En som har utsatt salget, er partner og styreformann Roar Sandnes i landets ledende megler av næringseiendommer, Akershus Eiendom. Sandnes og kona i vår ut en 300 kvadratmeter eksklusiv leiligheten på Tjuvholmen ute for salg til 50 millioner kroner.

Etter det Nettavisen Økonomi kjenner til er det konkrete interessenter til leiligheten, men Sandnes selger ikke nå.

- Nei - det er et smalt marked for leilighet på 300 kvadratmeter på Tjuvholmen, og vi er bevisst på hva vi skal la den gå for og har ikke dårlig tid. Dessuten er ikke den leiligheten vi skal flytte til på Frogner klar for innflytting før i tredje eller fjerde kvartal i år, opplyser Sandnes til Nettavisen Økonomi.

Michelle Krefting i Sem & Johnsen bekrefter at Bjørnveien 2D på Holmen i Oslo vest, her er prisantydningen 48 millioner kroner. I mai ble det lagt ut en toppleilighet på Bygdøy 50 millioner kroner til bortimot 200.000 kroner kvadratmeteren.

Flere «nesten»

Megler Christoffer Askjer i Sem & Johnsen sier til Nettavisen Økonomi at det er flere «nesten», men de er foreløpig ikke i mål.

En eiendom som har vært til salgs i lengre tid, er Villa Fagerheim på Ormøya (ikke med i oversikten). Her ble prisen i vår satt ned til rett under 30 millioner kroner.

- Ormøya er i sluttspurten . Det har vært mange eiendommer som er solgt dette halvåret Selv har jeg hatt en økning på 35 prosent sammenlignet første halvår 2018. Ormøya er unntaket som først og fremst skyldes fredningen, men jeg tror den går nå, opplyser eiendomsmegler Odd Kalsnes.

Noe må trigge

Bonde sier nå at prisen er en viktig faktor, men det er ikke bare prisen og beliggenheten som teller.

- De ulike behovene må tilfredsstilles, for en fellesnevner for disse kjøperne, er at de bor mer enn bra nok der man bor. Det må derfor være noe som «trigger». Men 39 solgte enheter for vår del over 30 millioner viser at dette markedet er velfungerende, fortsetter han.

Bonde minner om at kjøperne i dette segmentet kan velge på øverste hylle. Boligene må derfor ha de riktige funksjonene og heller ikke være for store og sære. Snakker vi om 900 kvadratmeter og oppover, er markedet ekstremt lite.

Endrede behov

- Og så må du treffe disse kjøperne på det riktige tidspunktet. Behovet endrer seg over tid, og da er det ikke årstiden jeg snakker om, men endret familiesituasjon som barnefødsel, skilsmisse, dødsfall og om vedkommende skal flytte tilbake til Norge osv., sier stjernemegleren

- Hvor godt kjenner du disse behovene, og er det du som noen gang utløser dem?

- For noen potensielle kjøpere vet jeg at de er i en endret situasjon, men det er ingen megler i markedet som har den totale oversikten, svarer Bonde.