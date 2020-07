182.000 nordmenn er «dollarmillionærer»

Stadig flere nordmenn har verdier på mer enn én million dollar, ikke medregnet egen bolig. Ved årsskiftet var 182.000 nordmenn «dollarmillionærer».

I rapporten defineres dollarmillionærer som personer som har verdier som tilsvarende mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig.

I Norge har antallet dollarmillionærer økt fra 174.000 i 2018, noe som tilsvarer en vekst på 4 prosent. Globalt var økningen nær 9 prosent, ifølge oversikten World Wealth Report, som konsulent- og teknologiselskapet Capgemini publiserer torsdag.

Over Sverige

Norge er blant landene i Vesten med den kraftigste økningen i antall dollarmillionærer de siste årene og var i 2019 på 19. plass i oversikten, bak store land som Brasil (18. plass) og Russland (15. plass).

Til sammenligning kommer Sverige på 23. plass med 142.000 dollarmillionærer. Det er dermed nær 30 prosent flere dollarmillionærer i Norge enn hos «söta bror».

– World Wealth Report dokumenterer den sterke velstandsveksten vi har hatt i Norge. Andelen dollarmillionærer blant nordmenn er svært høy, sier rådgiver Ingrid Lehne i Capgemini.

Uro og usikkerhet

2019 var preget av internasjonale handelskriser og uro, men antallet dollarmillionærer økte likevel over store deler av verden. For første gang siden 2012 var veksten større i både Nord-Amerika og Europa enn i Asia.

Koronakrisen har imidlertid ført til stor økonomisk usikkerhet i år, både i Norge og globalt. Foreløpige tall viser at formuene til dollarmillionærene er redusert med 6 til 8 prosent som følge av pandemien, hvis man sammenligner tall fra desember 2019 med slutten av april i år.

Trillioner forsvant med koronakrisen

Ifølge bransjeorganisasjonen for verdens børser, World Federation of Exchanges, forsvant over 18 trillioner dollar fra det globale finansmarkedet i februar og mars i år som følge av koronapandemien.

– Koronakrisen har konsekvenser også for det øvre økonomiske sjiktet av befolkningen, samtidig som vi ser en klar tendens til at denne gruppen er klare for grønnere og mer bærekraftige investeringer fremover, sier Lehne.

