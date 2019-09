2 av 3 vil begrense cruisetrafikken i Stavanger

Cruisetrafikken har økt dramatisk i Stavanger. Nå vil et flertall av innbyggerne bremse utviklingen, ifølge en fersk undersøkelse.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Stavanger er blant havnene som får flest cruiseskip på besøk i løpet av året. Rundt 242 cruiseskip og totalt rundt 500.000 passasjerer vil komme til Stavanger i løpet av 2019, ifølge markedsorganisasjonen Cruise Norway. Det er 30 prosent flere cruiseskip enn i fjor.

Nå vil flertallet av innbyggerne begrense cruisetrafikken inn til Stavanger, ifølge en fersk spørreundersøkelse fra Respons Analyse. Undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag fra Rødt i Stavanger, viser at 67 prosent av de spurte er positiv til å sette tak på daglig antall anløp av cruiseskip i Stavanger.

600 siddiser svarte på undersøkelsen, der 19 prosent stilte seg negativ til forslaget om et cruiseskip-tak, mens 14 prosent svart at de ikke var sikre på om de var positive eller negative.

- Resultatet bekrefter det vi hele tiden har visst. Flertallet ser at det blir for mange cruiseskip, som ikke bare er klimaskadelig og ødeleggende for byen vår, men som også i praksis okkuperer hele Vågen. Mange politikere er ute og lover ditt og datt, men den sittende politiske ledelsen i byen har ikke klart å stoppe en eksplosiv vekst i antall skip, sier Mímir Kristjánsson, ordførerkandidat for Rødt i Stavanger.

Mimir Kristjansson er listetopp for Rødt i Stavanger ved årets kommunevalg. Én av partiets fanesaker er å begrense cruisetrafikken - og foreslår et tak på 52 skip i året. Foto: Trond Lepperød

Fakta Cruiseskip i Stavanger - hvem skiller seg ut? ↓ To av tre innbyggere i Stavanger vil ha et tak på antall daglige cruiseskip inn til Vågen, men noen er mer positive enn andre: - 100 prosent av de spurte SV-velgerne var positive til et tak på antall anløp av cruiseskip i oljehovedstaden. Blant Frp-velgere er 46 prosent positive, mens 30 prosent er negative. 24 prosent av Frp-velgerne, den høyeste prosentandelen blant de ulike velgergruppene, er usikre. - Høyre-velgerne er, sammen med Frp, mest negative til et tak på antall daglige cruiseskip - 30 prosent er negative, mens 60 prosent er positive. - Kvinner fra Stavanger stiller seg i større grad positiv til et tak på antall cruiseskip enn menn: 71 prosent av kvinnene er positive, mens bare 15 prosent er negative. Blant de mannlige siddisene er 63 prosent positive, mens 22 prosent er negative. Kilde: Respons Analyse

Les også: Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) har 63,2 prosent fravær: – Jeg gleder meg til en ny periode

Vil ha 52 cruiseskip i året

Cruisetrafikken har vært blant de mest omdiskuterte sakene i Stavanger-politikken i sommer. Bakteppet er at antall cruiseskip som kommer til Stavanger bare vil fortsette å øke i årene som kommer: Mens det i 2019 kommer 242, vil det neste år komme 290. I 2021 er det ventet over 300.

- Samtidig som Stavanger-politikerne rykker ut i mediene og sier at de vil begrense antall cruiseskip til byen, sitter mange av de samme politikerne i styret til Stavangerregionen Havn IKS og slipper inn flere og flere cruiseskip, sier Kristjánsson.

Bak Gamle Stavanger ruver cruiseskipet MS Mein Schiff 1 torsdag ettermiddag. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Rødt i Stavanger ønsker 52 cruiseskip, et antall som er rimelig og som partiet skal levere på, ifølge ordførerkandidaten. Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes mener tallet er altfor lavt.

- Jeg oppfatter det som et standpunkt for å skape debatt, men tallet er veldig lavt. Med et tak på 52 skip i året ville vi knapt hatt muligheten til å ta imot Hurtigruten, et cruise jeg har inntrykk av at mange er veldig glade for at kommer til Stavanger, sier Hernes.

Hernes, som satser på å ta over ordførervervet etter partifelle Christine Sagen Helgø etter valget, sier han ikke er overrasket over at innbyggerne vil sette et tak på antall cruiseskip, og at dette resonnerer med både hva han og Høyre i Stavanger mener.

- Det ligger i sentrumsplanen at vi skal sette i gang arbeidet med å bygge en ny cruisekai for å få skipene vekk fra Vågen. Det arbeidet kan starte umiddelbart, og en ny havn kan tidligst stå ferdig i 2022, sier Hernes, som ønsker et tak på tre skip til dagen.

John Peter Hernes (H) er ivrig etter å sette i gang arbeidet med å etablere en ny havn for cruiseskip i Bjergsted - og vekk fra Vågen. Foto: Høyre

Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun sier Arbeiderpartiet siden 2012 har jobbet for å få et tak på antall cruiseskip i Stavanger, og mener Høyre-toppen bløffer.

- Høyre og Hernes har stemt imot alle tiltakene vi har foreslått, og det at han nå fremstiller det som at han har ment lenge at cruiseskipene skal ut av Vågen, er bare tull, sier Nordtun.

Blant Ap-forslagene som har blitt nedstemt av flertallet, er utredningen av en cruisepassasjeravgift og krav om at kun utslippsfrie cruiseskip kan få legge til i Stavanger etter 2026. Men hvor mange cruiseskip vil Ap ha til Stavanger?

- Vi har ikke konkretisert antall anløp. Jeg mener vi bør ha en utredning og en høring der vi spør ulike aktører i byen og fagfolk hva som er fornuftig, sier Nordtun.

Kari Nessa Nordtun (Ap) sier Arbeiderpartiet i flere omganger har prøvd å begrense den økende cruisetrafikken i Stavanger - uten hell. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Les også: De har delt seng - nå er de sammen på parketten

Venstre: - Landstrøm kommer

Tidligere i år avslo Enova Stavanger kommunes søknad om landstrømanlegg til cruiseskip. Begrunnelsen var at søknaden ikke var kostnadseffektiv nok. Dette falt særlig Venstre og ordførerkandidat Jan Erik Søndeland tungt for brystet.

Nå sier Søndeland at kampen ikke er tapt, og at Stavanger kommune - ved Havneselskapet - kommer til å ta regningen om ikke Enova ombestemmer seg.

- Selv om vi forventer statlig støtte fra Enova, og blir forbanna hvis vi ikke får det, fortsetter vi som før. Vi stiller lommeboken til Havneselskapet til disposisjon for de investeringene som trengs for å gjennomføre dette. Så kan staten kompensere oss for dette til våren, sier Søndeland.

Venstres Jan Erik Søndeland sier kommunen nå vil legge pengene på bordet for å skaffe landstrøm for cruiseskip til Stavanger - med eller uten støtte fra staten. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Enova lager et nytt landstrømsprogram for 2020, og Stavanger er innstilt på å søke igjen. Søndeland, som har tett kontakt med Klima- og miljødepartementet og statsråd Ola Elvestuen (V), sier han har gitt klar beskjed til Enova og departementet.

- Vi har kommet med en henstilling om at de må gjennomgå søknadskriteriene slik at også Rosenberg Verft vil inngå i beregningsgrunnlaget for støtte til landstrøm til neste søknadsrunde, sier Søndeland.

Les mer: Full enighet om å fjerne rushtidsavgiften på Nord-Jæren