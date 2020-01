2000 får tilbud om å slutte

Danske Bank tilbyr sluttpakker til 2000 ansatte, hovedkontoret og stabsfunksjoner rammes.

Danmarks desidert største bank, som i Norge eier tidligere Fokus Bank, tilbyr nå de ansatte en frivillig sluttpakke. 2000 medarbeidere får tilbudet i et konsern som har 22.000 ansatte på verdensbasis, 11.000 i Danmark.

- Som et ledd i vår plan for å bli en bedre bank, har vi behov for at redusere omkostningene, så vi blant annet kan investere markant i å bli en enda mer digital, enkel og effektiv bank, sier personaldirektør Anne Knøs i Danske Bank til Dansk TV2.

Banken har allerede innført et ansettelsesstopp. Den vil nå forsøke å redusere staben ytterligere ved å tilby ansatte ved hovedkvarteret og en rekke stabsfunksjoner gjennom en frivillig avgang.

Det fremkommer ikke at det går mot kutt i antall ansatte i den norske virksomheten, Danske Bank Norge.

Hvitvasking

Danmarks største bank sliter med en hvitvaskingsskandale, som førte til at den norske konsernsjefen i fjor gikk på dagen.

Han risikerer fortsatt søksmål etter at en internasjonal gruppe som representerer flere milliarder kroner har stevnet banken for 1,5 milliarder kroner. Danske Bank har tilbakevist søksmålet.

Men søksmålet har blant annet ført til at Danske Bank de minst tilfredse kundene. Før jul viste en analyse at mer enn hver tredje kunde i banken ville bort, ifølge analysebyrået Voxmeter. Kundelojaliteten har vært sterkt fallende, og halvparten av danskene vil i dag ikke velge Danske Bank ved et bankbytte.