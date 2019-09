20.000 av Gunvalds kollegaer i Posten er borte:  - Det er tøft når jobben du har forsvinner

Over 20.000 stillinger har forsvunnet siden nittitallet: - Det er tøft når jobben du har forsvinner, sier postbud Gunvald Gabrielsen.

- Det har vært store endringer, ja, sier Gunvald Gabrielsen til Nettavisen.

Gabrielsen har vært postbud i 40 år og har jobbet i Posten gjennom en nedbemanningsperiode nærmest uten sidestykke i norsk arbeidsliv. I postvirksomheten til Norge Norge har man gått fra 32.000 på slutten av nittitallet til 7.500 på slutten av fjoråret.

Det vil si at nesten 25.000 av Gabrielsens kollegaer er borte siden nittitallet. Det tilsvarer tre av fire stillinger hos det som en gang var Norges klart største arbeidsgiver.

- Jeg har vært forskånet for kuttene så langt, men jeg har en kone som har blitt rammet av dem. Hun fikk en annen jobb i Posten, men det er litt tøft når jobben du har forsvinner, sier Gabrielsen. Selv satser han på å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) når han blir 62. Det er fire år til.

- Da blir det ytterligere nedbemanninger. Frem til nå har det vært gode ordninger for de som måtte finne noe annet å gjøre, men jeg regner med at det blir tøffere fremover, sier han.

Kraftig

Odd Kristian Øverland, forbundsleder i Postkom, fagforeningen for de fleste ansatte i Posten, bekrefter det enorme omfanget til nedbemanningene i Posten.

- Vi pleier å si at i snitt har tusen arbeidsplasser forevunnet i året i tjue år. Hvis du tenker på hvor få bedrifter i Norge som i det hele tatt av 1.000 ansatte, så sier det noe om omfanget, sier Øverland til Nettavisen.

- Det har vært år med større nedbemanninger, og noen år med mindre kraftige nedbemanninger, men alt i alt har det vært jevnt med kutt hvert eneste år, sier Øverland.

Skal kuttes mer

Det vil ikke heller ikke slutte helt i tiden fremover. I disse dager kutter Posten 300 stillinger i Bergen, Stavanger og Stokke som følge av at alt postsortering legges til Østlandsterminalen på Lørenskog.

Neste år går Posten over til postombæring annenhver dag, noe som gjør at mellom 1.000 og 1.5000 personer til mister jobben neste år.

Samtidig har sjefen i Posten, Tone Wille, signalisert i et intervju med Nettavisen at selv ikke det blir nok, og at postombæring enda sjeldnere snart kan bli en realitet. Det vil i så fall bety enda flere jobber som forsvinner.-

- Kuttene er absolutt ikke over ennå, sier Øverland.

Forbundslederen sier at Postkom har lagt vekt på at folk skal ha tid til å finne seg en ny jobb ved å få beskjed god tid i forveien.

STORE KUTT: Odd Christian Øverland, Postkom Foto: Postkom

- Vi opplever at ledelsen har lyttet til oss og forstått dette, og at vi har fått det bra til. Samtidig har vel ikke bare vært rosenrødt, og noen har helt sikkert opplevd at de skulle ønske at jeg var blitt behandlet bedre og ikke blitt hørt. Kommer man på individnivå, så er det garantert noen som har ønsket seg en bedre skjebne, sier Øverland.

Nødvendig

Han sier likevel at han har forståelse for at kuttene har vært nødvendige.

- Vi skulle selvfølgelig ønske at virkeligheten var annerledes enn den er. Vi skulle ønske flere sendte brev, brevdistribusjon har alltid vært kjernen i virksomheten til Posten. Samtidig er det folk som heter Steve Jobs og Bill Gates som gjør at det ikke er sånn lenger, sier forbundslederen med henvisning til mennene bak to av verdens største teknologiselskaper, Apple og Microsoft.

De har bidratt til at mesteparten av kommunikasjonen vår nå foregår digitalt. Behovet for å sende brev og annen korrespondanse gjennom posten er dermed kraftig redusert.

Mindre post

Toppåret for postsendinger fra 1999, da det var 1,7 milliarder sendinger. I dag er det godt under 600 millioner, altså en nedgang på nesten to tredjedeler.

- Snart er også to tredjeparter av inntektene borte, sier Øverland, som understreker at fagforeningen Postkom ikke har prøvd å unngå å kjempe mot disse endringene.

- Dette er en utvikling vi kanskje ikke liker, men vi må forholde oss til det. Vi har valgt å istedet for å sloss mot det uungåelige, så vi har sagt at vi ønsker å påvirke virkemidlene og tempoet som nedbemanningen skjer på. Jeg mener det har ført til at gjennomføringen av disse kuttene på mange måter er blitt en suksess, sier han.

Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge, er helt enig i at kuttene har vært nødvendige.

OMSTILLING: Konserndirektør i Konsernkommunikasjon Elisabeth Gjølme Foto: Posten

- Det er mindre post. Vi går de samme rutene, men folk sender mye mindre brev enn før og da må vi tilpasse oss, sier hun til Nettavisen.

- Vi har vært opptatt av å omstille i tide og ta kuttene gradvis. Vi tar det over tid og at omstillingsbehov ikke hoper seg opp slik at det blir mer dramatisk når det først kommer. Det gjør at dette er blitt gjennomført på en god måte, sier Gjølme.

God tid

Hun sier at de ansatte har hatt forutsigbarhet til å forberede seg på en ny virkelighet.

- De vet hva som kommer fremover og kan forberede seg. Det har vært veldig viktig, sier hun.

Øverland sier også at han er alt i alt er fornøyd med hvordan de enorme kuttene har blitt gjennomført.

- Det er veldig få av disse i overkant av 20.000 personene som har måttet gått fra fast jobb i posten til arbeidsledighetskøen. Det er vi veldig glad for og det er også en stor fordel for Norge generelt. Når folk går fra fast jobb til arbeidsledighet er det også veldig dyrt for samfunnet, sier han.