25-åring ble mangemilliardær over natten med selskap han startet som 17-åring

- Har brukt enormt mye tid på å finne ut hva som var mulig, sier gründeren.

NEW YORK (Nettavisen): Austin Russell (25), grunnleggeren av selskapet Luminar, ble mangemilliardæren på torsdag, etter at selskapet hans debuterte på Wall Street. Og på fredag fortsetter den eventyrlige oppgangen.

System for selvkjørende biler

25-åringen startet Luminar, et selskap som jobber med systemer for selvkjørende biler, som 17-åring. Selskapet holder til i Florida og lager såkalte Lidar-skannere som benytter lasere for å kunne operere selvstyrte biler.

Ifølge Wall Street Journal brukes teknologien fra Luminar til å lage et «bilde» av omkringliggende hindringer som andre biler og fotgjengere slik at selvkjørende biler unngår kollisjoner

Avisen skriver at verdien på selskapet økte med 28 prosent på torsdag, og at aksjen endte opp på 22,98 dollar. Det verdsetter selskapet til 7,8 milliarder dollar.

Verd 21 milliarder kroner

- Vi har brukt utrolig mye tid på finne ut hva som er mulig, sier Austin Russell i en kommentar i forbindelse med børsnoteringen på torsdag.

- På en måte er det helt rått og surrealistisk å være en del av dette, når det nå går offentlig. Men på en måte så gir det jo mye mening, sier Russell.

Austin Russell har rundt en tredjedel av aksjene i selskapet, 104,7 millioner aksjer, noe som gjorde at hans andel torsdag var verd 2,4 milliarder dollar, eller 21 milliarder norske kroner, skriver Forbes.

De kårer den unge mannen også til «verdens yngste selvlagde milliardær.»

Aksjen 48 prosent opp på fredag

Også på fredag fortsetter oppgangen for selskapet Luminar og 25-åringen. To timer etter åpning på Wall Street, var aksjen opp ytterligere 48 prosent, til over 34 dollar.

Teknologien har også sine kritikere, blant annet Tesla-sjefen Elon Musk, skriver Wall Street Journal. Men Luminar sier likevel at de ser for seg at markedet skal vokse fra rundt 5 milliarder dollar i dag til rundt 30 milliarder dollar i 2030.

Volvo er et av selskapene som skal ta i bruk teknologien fra 2022.

