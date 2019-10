2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger

SKULLE BIDRA TIL Å KUTTE SKATTEKLAGE-KØER: I 2015 bestemte regjeringen at et nytt, nasjonalt sekretariat for den nye Skatteklagenemnda skulle plasseres i Stavanger. Der ligger 2.500 klager og venter nå. Foto: (Google Street View)

I 2015 bestemte regjeringen at et nytt, nasjonalt sekretariat for den nye Skatteklagenemnda skulle plasseres i Stavanger. Der ligger 2.500 klager og venter nå.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge Stavanger Aftenblad vil det kreve 20 nye årsverk – og likevel ta tre år – å få bukt med alle klagene som har hopet seg opp. Etaten får bevilget nok til sju nye stillinger i neste års budsjett. Ifølge direktør Øyvind Eskeland var det allerede fra oppstart 1. juli 2016 forventet at sekretariatet for Skatteklagenemnda skulle ta unna alle klager med uenighet mellom skattekontor og skattyter. Les også: Dette betyr skatteendringene i 2020 for deg – Så før vi på noen måte var fulltallige, ramlet det inn hundrevis av klager per måned. Halvannet år senere var køen på nesten 2.500 saker, sier han. – Vi prøver å holde ting i sjakk, og vi klarer det nesten, men restansen går ikke nevneverdig ned, sier han. Les også: Kalkulator: Beregn skatten for 2020 Finansminister Siv Jensen (Frp) sa ved etableringen at den nye nemnda skulle sikre en effektiv behandling av klagesakene, og at det var viktig at det ikke tok for lang tid. Aftenbladet har ikke lyktes i å få kommentarer fra Jensen eller Skattedirektoratet innen artikkelen ble ferdigstilt. Les også: Roper varsku om brister i skatteklagesystemet