258 år gammel konjakkflaske solgt for over 1,4 millioner kroner

Den eldste flaska som noensinne er solgt på auksjon.

En sjelden 258 år gammel flaske med fransk konjakk gikk for 118.580 pund, over 1,4 millioner kroner, da den var under hammeren ved auksjonshuset Sotheby's.

Det finnes bare tre flasker Gautier Cognac fra 1762, noe som gjør det til den eldste som noen gang er solgt på en auksjon, opplyser Sotheby's.

Flasken har vært oppbevart i den samme vinkjelleren i flere generasjoner og den opprinnelige etiketten er intakt.

Konjakken er produsert av den franske produsenten Maison Gautier. Flasken er kjent som «Grand Frere» eller «Storebror», er den største av de gjenværende flaskene og den siste til å bli solgt.

Flaskens «lillesøster» ble solgt på en auksjon i New York i 2014.