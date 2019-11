26 mistet jobben - nå ansetter de åtte

Rett etter at en stor sluttpakkerunde er avsluttet ansetter lyser DN ut åtte nye stillinger.

– Sluttpakkerunden har gjort det mulig for avisen å snu seg raskere når det trengs, sier sjefredaktør Amund Djuve i en pressemelding som gjengis i hans egen avis.

26 ansatte forlot avisa med frivillige sluttpakker i oktober. Kuttene ble begrunnet med inntektsfall og behov for å få kostnader under kontroll.

– Vi utlyser åtte nye stillinger i dag. Og kommentator Terje Erikstad blir vår finansredaktør, sier Djuve.

Les også Betydelig fall i annonseinntektene for DN-eier





Konkurrenten ansetter 30

Stillingene som lyses ut fredag, er fem reporterstillinger, en redaksjonell utvikler og to spesialister på brukermarked. Nyheten om satsingen kommer etter at Schibsted tidligere denne uken offentliggjorde at de vil ansette opp mot 30 næringslivsjournalister fordelt på E24, VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

– Vi har forberedt oss på tøffere konkurranse. Vi visste ikke at Schibsted skulle signalisere at det skulle komme med 30 nye årsverk så raskt – men når det skjer, så er det veldig bra at vi er forberedt, sier Djuve til Medier24.

Les også To sentrale DN-redaktører går av





Nyansettelser etter avskjedskake

Fungerende klubbleder Ida Grieg Riisnæs i Dagens Næringsliv sier til Medier24 at hun synes det er litt spesielt at avisen utlyser stillinger såpass kort tid etter sluttpakkerunden.

– Dette er både vondt og gledelig på en gang. Timingen gjør at dette er vanskelig, sier hun.

– Denne uken har vi spist avskjedskake og grått for mange kjære kollegaer som forsvinner ut. Da er det rart at man plutselig skal ansette nye medarbeidere, sier Riisnæs.

Les også Store kutt: Dagens Næringsliv tilbyr alle ansatte sluttpakker

Hun er likevel klar på at avisen trenger folk inn, fordi de mistet mange i nyhetsredaksjonen. Hun mener også at de trenger flere folk for å være konkurransedyktige.

– Min tolkning er at dette kom som et direkte resultat av Schibsteds annonsering, sier Riisnæs.

(©NTB)