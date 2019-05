270.000 næringsdrivende risikerer kjempesmell

270.000 næringsdrivende risikerer titusenvis av kroner i mulkt fordi de ikke har levert inn skattemeldingen. I fjor utgjorde mulktene 360 millioner kroner.

Mens vanlige lønnsmottakere har frist på seg innen utgangen av april på å levere inn sin skattemelding, har næringsdrivende frist til midnatt 31. mai. Det begynner derfor å haste for de som ennå ikke har redegjort for inntektene og utgiftene for fjoråret.

Og tre dager før fristen har 300.000 av 650.000 næringsdrivende ennå ikke levert skattemeldingen. Det kan gi en stygg smell hvis ikke fristen overholdes. Riset fra skattemyndighetene er en tvangsmulkt på 575 kroner hver dag.

Maksgrensen er på 57.500 kroner, inntil 50 rettsgebyr av 1150 kroner. Trusselen er reell for mange, i fjor ble hele 65.000 næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering.



Mange tusen

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten sier i en melding at de fleste næringsdrivende leverer til riktig tid. Men:

- I fjor fikk mange tusen likevel tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Vi vil aller helst at næringsdrivende unngår tvangsmulkt ved å levere skattemeldingen i tide.

Det handler faktisk om mange hundre millioner i mulkter som følge av at fristen ikke overholdes. I 2018 fikk 26.000 enkeltpersonforetak tvangsmulkt på til sammen 166 millioner kroner.



Ut av vinduet

39.000 aksjeselskaper måtte i fjor ut ut med til sammen 195 millioner kroner som følge av sen eller manglende levering av skattemeldingen. Vi snakker om til sammen 360 millioner kroner rett ut av vinduet.

Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse for de som ikke har mulighet for å levere skattemeldingen i tide. Men det haster med å be om utsettelse, søknadsfristen er også her 31. mai.

Alle som ber om utsettelse, får imidlertid automatisk utvidet fristen med én måned. Så langt har 32.000 bedt om senere levering, følgelig står om lag 270.000 i faresonen for å betale tvangsmulkter.



I siste liten

Skatteetaten opplyser at i 2018 leverte rundt 150.000 næringsdrivende skattemeldingen i løpet av de siste tre dagene i fjor. Like mange fikk utsatt leveringsfristen til 30. juni.

Til sammen 685 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende i år.