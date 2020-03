3 grunner til at oljeprisen stuper – dette kan gi fullstendig kollaps

Alarmen har for lengst gått hos norske oljeselskaper. Én ting gjør at ekspertene frykter at krisen forverres.

Oljeprisen er enormt viktig for statens inntekter og den norske oljenæringen, og derfor også viktig for den norske velferdsstaten og norske arbeidsplasser.

På to uker ble prisen på et fat, 159 liter, nordsjøolje halvert fra 51 dollar til 25 dollar. For et land som eksporterer olje og gass, som Norge, er dette svært dramatisk. Omtrent 19 prosent av statens inntekter kommer fra petroleumssektoren.

Oljeprisen påvirkes av mange forskjellige forhold (se faktaboks) – men hva gjør at den kollapser nå?

Les også: Verdien på oljefondet til himmels - selv om børsene faller. Hvorfor det?

Fakta Enkelt forklart: Hva påvirker oljeprisen? ↓ På kort sikt kan oljeprisen svinge kraftig av enkelte begivenheter, slik som krigshandlinger, ekstremvær, politiske hendelser og andre faktorer som gjør at forventningene til enten tilbud eller etterspørsel av olje endres. På lengre sikt kan mer grunnleggende faktor som befolkningsvekst, ny teknologi og alternative energiformer føre til at oljeprisen stabiliserer seg på et høyere eller lavere nivå.

MØRKE SKYER: Oljeprisen er på sitt laveste nivå siden 2003, og sender sjokkbølger gjennom en verden i full korona-beredskap. Foto: Jason Franson (Pa Photos)

Les også: Ny krisepakke: Slik slår det ut for deg

1. Koronaviruset: Angst, tiltak og mindre bruk av olje

Den globale pandemien fører til et drøss av skjær i sjøen for oljearbeidere og oljeselskaper i Europa: Reiseforbud, varemangel, karantener og betydelige budsjettkutt er bare noen av hindringene.

Men det er først og fremst at verden bruker mindre olje som følge av tiltakene knyttet til koronaviruset, som sender oljeprisen nedover.

Både SAS, Norwegian og Widerøe har kuttet tusenvis av flyvninger, og det samme gjør flyselskaper verden over. Analyseselskapet Rystad Energy tror verden i år vil bruke 12 prosent mindre flybensin enn i fjor på grunn av koronaviruset, og da legger de til grunn at det ikke blir flere eksempler på land i «lockdown» etter sommeren, samt færre kanselleringer.

Les mer: Verden drukner i olje: Rekordlav oljepris gir kjempesmell for Norge

STÅR: Tusenvis av kanselleringer som følge av spredningen av koronaviruset har gjort at mange fly vil stå på bakken de neste månedene. Dermed går etterspørselen etter olje til flybensin ned. Foto: Lefteris Karagiannopoulos (Reuters)

Det er ventet at trafikken på veiene kommer til å gå ned, og derfor kan etterspørselen etter bensin og diesel gå ned betraktelig. Rystad Energy spår at biltrafikken går ned 2,2 prosent i 2020 sammenliknet med 2019, noe som tilsvarer 1,1 millioner fat mindre bruk av olje hver dag. Bare i Kina alene gikk bruken av olje til bensin og diesel ned 1,5 millioner fat per dag i februar, ifølge Rystad.

Spredningen av koronaviruset har ført til at mer eller mindre hele Europa sitter i karantene, samt at USA har erklært unntakstilstand og innreiseforbud fra Europa. Totalt tror analysebyrået at etterspørselen etter olje vil gå ned 2,8 prosent, eller 2,8 millioner fat olje hver dag, i 2020.

Les mer: Røkke har tapt 70 prosent av Aker-formuen

NULL RUSH: Færre vil kjøre bil og bruke bensin og diesel. Dermed vil færre trenge olje de neste månedene. Bildet er tatt onsdag kl 08.50. På dette tidspunktet ville det vanligvis vært travel rushtid på Bryn i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

2. Både Saudi-Arabia og Russland har fått nok - og svarer med priskrig

De siste årene har to av verdens tre største oljeprodusenter, Saudi-Arabia og Russland, samarbeidet om å begrense oljeproduksjonen for å holde oljeprisene oppe. Den største oljeprodusenten, USA, som kun har vært en oljeeksportør siden 2011, har produsert enorme mengder med skiferolje.

Saudi-Arabia og kronprins Mohammed bin Salman reagerte med hevn da Russland trakk seg fra avtalen om produksjonskutt. Nå oversvømmer kongedømmet verdensmarkedene med olje. Foto: Pool New (Reuters)

Les mer: Stortinget må beskytte demokratiet i det som blir en økonomisk krisetid for landet

USAs skiferolje kunne oversvømt verden med olje om det ikke hadde vært for at oljekartellet OPEC, som Saudi-Arabia er de facto leder for, samt samarbeidsland som Russland, ikke hadde blitt enige om å kutte i oljeproduksjonen.

Men det var før koronaviruset.

I det som for omverdenen kan virke som et øyeblikks galskap, rev Russland i stykker avtalen russerne hadde inngått med OPEC i 2017. Da oljekartellet foreslo å kutte i oljeproduksjonen som følge av spredningen av koronaviruset, satte russerne seg på bakbeina. Saudi-Araberne skulle ta mesteparten av produksjonskuttet på 1,5 millioner fat olje per dag, så lenge Russland og de andre oljeprodusentene også bidro. Men russerne hadde fått nok, og forlot forhandlingsbordet - tilsynelatende for godt.

I stedet for å ta saken i egne hender og mane OPEC til videre produksjonskutt og ro i rekkene, valgte lederen Saudi-Arabia det motsatte: Kongeriket startet en hevngjerrig priskrig på olje som kan gjøre minst like vondt for OPEC-land som Irak, Ecuador og Venezuela som det blir for Russland og USA.

Les også: Aksjeekspertenes korona-råd: - Kjøpers marked, men verdiene skal enda mer ned

Mange gned seg i øynene da de leste at Vladimir Putin og Russland trakk seg ut av forhandlingene med OPEC og Saudi-Arabia. Foto: (AP/NTB scanpix)

Ettersom Saudi-Arabia har signalisert at de er klare for å selge store mengder billig olje i Asia og Europa fremover, suser oljeprisen nedover. Irak har manet partene til å sette seg ned sammen for å hindre et oljeblod-bad. Russland innrømmet ifølge Bloomberg onsdag at den lave oljeprisen gjorde vond. Men saudiaraberne fortsatte å helle bensin på bålet med å si at de ville pumpe opp 12,3 millioner fat olje hver dag de neste månedene, ifølge Bloomberg.

Les også: Slik kan du spare tusenlapper på korona-krisen

3. Araberne og russerne vil knuse USA

Tsunamien av skiferolje har snudd verdens oljemarkeder på hodet det siste tiåret. Skiferolje pumpes opp ved å bruke en ny, avansert teknologi. Denne har ført til at USA, som tidligere var en stor importør, nå både har blitt selvforsynt på olje og en av verdens største eksportører.

KRISE: Russland og Saudi-Arabias priskrig er spesielt dårlig nytt for den amerikanske skiferolje-industrien, som kan stå overfor store problemer de kommende månedene. Bildet er fra Midland i Texas, som er blant de største skiferstatene i USA. Foto: Nick Oxford (Reuters)

Les mer: – Kjøper du disse aksjene nå, skal det mye til for å tape penger

Både Russland og Saudi-Arabia vet at priskrigen vil gjøre aller vondest i USA, fordi amerikansk skiferolje er dyrere å produsere enn olje i Russland og spesielt i Saudi-Arabia. Lave oljepriser vil ha enorme konsekvenser for amerikanske oljeselskaper og for amerikansk økonomi, noe russerne skal ha argumentert med i et OPEC+-møte, ifølge New York Times.

Amerikanerne var allerede under prispress, men står nå foran en utfordring som tilsvarer en atombombe i oljemarkedet, ifølge Rystad Energys analytiker Louise Dickson. Samtidig er det ingen av de oljeproduserende landene som tjener på rystende lave oljepriser. Russlands inntekter fra olje- og gassnæringen er for eksempel forventet å bli 440,8 milliarder kroner lavere enn forventet på grunn av priskrigen.

Direktøren av Det internasjonale energibyrå advarte tidligere denne måneden mot det høye spillet til Russland og Saudi-Arabia.

– Å spille russisk rulett i oljemarkedene kan ha svært alvorlige konsekvenser, sa Faith Birol.

Les mer: Tommy (33) får ikke kjøpt livsviktig medisin: – Krise for meg

SJANSESPILL: Fatih Birol, direktør i Det internasjonale energibyrået (IEA), er klar på at russerne og saudiaraberne driver russisk rullet ved å gå til priskrig. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Oljeprisen kan bli enda lavere

I disse dager er oljeprisen på sitt laveste siden 2003, og enda lavere enn prisnivået som rystet norsk økonomi og oljenæringen i perioden 2014 til 2017. Ekspertene tar frem krigstyper som «blodbad», «krise» og «galskap» for å beskrive situasjonen. Men kan oljeprisen kollapse ytterligere?

Rystad Energy forventer at land som Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Kuwait, Irak og potensielt Libya vil pøse ytterligere 3 millioner fat olje inn på markedet i tillegg til dagens produksjonsnivå. Det vil i så fall være langt mer enn en verden i korona-karantene vil ha behov for, noe som kan sende oljeprisen til historisk lave nivåer.

Onsdag falt oljeprisen til rekordlave nivåer. Etter å ha vært på rundt 28 dollar fatet på formiddagen, falt den ytterligere til 26 dollar fatet senere. Her fra oljepris-tavlen til Rystad Energy i Stavanger. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Jarand Rystad sier onsdag til Dagens Næringsliv at vi kan vente en oljepris ned mot 10 dollar fatet.

– Dette er den mest dramatiske hendelsen jeg har opplevd. Da kan man tenke på slike hendelser som finanskrisen, Tsjernobyl og oljekrisen 1986, sier Rystad til Dagens Næringsliv.

Les mer: Så bekymret er det norske folk (Nettavisens koronabarometer)