35.000 stillinger kan forsvinne i HSBC

Gigabank må kutte kraftig etter inntektstap.

HSBC tjener ikke like mye som før. Planen er å spare penger ved å redusere antall ansatte med rundt 15 prosent i løpet av de neste tre årene.

Da banken la fram sitt årsresultat tirsdag, viste det et overskudd på 123 milliarder kroner før skatt. Det er 33 prosent mindre enn i 2018.

Banken, som har hovedvekten av sin virksomhet i Asia, varsler omfattende kostnadskutt og restrukturering.

– Det er sannsynlig at vår retning framover vil være at dagens antall på 235.000 vil bli nærmere 200.000 i løpet av de tre neste årene, sier HSBCs fungerende toppsjef Noel Quinn i et intervju med Bloomberg tirsdag.

