3.528 utslipp på 15 år – kun elleve anmeldelser

De siste 15 årene har oljeselskapene på norsk sokkel rapportert mange tusen ulovlige utslipp, men få saker er anmeldt. – Helt Texas, sier SVs Lars Haltbrekken.

Klassekampen har gjennomgått tall og rapporter fra Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet for alle utslipp på den norske sokkelen siden 2004.

Av 3.528 utslipp, hvor 492 er store, har Miljødirektoratet kun anmeldt elleve til politiet. Tre av sakene har blitt henlagt, tre har ført til forelegg, og fem er pågående eller unntatt offentligheten. Petroleumstilsynet har aldri anmeldt noen.

Det største utslippet de siste årene kom fra Veslefrikk-feltet i 2009, da det lakk 12.619 kubikkmeter – 12.619.000 liter – kjemikalier, deriblant oljeholdig kaks, fra en avfallsbrønn. Equinor, den gang Statoil, ble anmeldt for utslippet av Miljødirektoratet. Saken ble senere henlagt.

Ann Mari Vik Green, seksjonsleder for petroleumsvirksomhet i Miljødirektoratet, mener de sjelden er tjent med en anmeldelse. Green forklarer at Miljødirektoratet har flere andre virkemidler de kan ta i bruk når miljøskadelige, ulovlige utslipp forekommer. Det viktigste er tett oppfølging med selskapet.

– Vi går ofte i dialog med virksomheten og forsikrer oss om at tiltak vurderes og gjennomføres, sier Green til Klassekampen.

I tillegg kan de varsle og pålegge tvangsmulkt eller føre hyppigere tilsyn med selskapet som står for utslippet.

– Helt Texas

SVs Lars Haltbrekken er ikke fornøyd med med verken ulovlige utslipp eller sanksjonsregimet:

– Det ser ut som det er helt Texas på norsk sokkel for tiden. Gjennom mange år har miljømyndighetene sett gjennom fingrene med en lang rekke ulovlige utslipp. Vi frykter dette har ført til at selskapene tenker det er lett å få tilgivelse for ulovlige utslipp og senere en utvidet utslippstillatelse, sier Haltbrekken i en kommentar til NTB.

– Klima og miljøministeren må raskt sørge for et sanksjonsregime som gjør at oljeselskapene stanser de ulovlige utslippene og følger de utslippstillatelser de har fått, sier han.

