37.000 i dagpengekø: Krever ekstraordinære tiltak

Ledigheten i koronakrisen har skutt i været. Det har også saksbehandlingstiden hos NAV.

Koronakrisen har satt det norske samfunnet på prøve på mer enn en måte. På én dag i mars ble det levert 63.000 dagpengesøknader. Det har overbelastet NAV-systemet, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har lovet at folk skal få pengene sine.

Men fortsatt er det 37.000 nordmenn som venter på dagpenger. Det kan bli kritisk for folk som må betale huslån, husleie og regninger.

Krever opprydning

– Før sommeren lovet regjeringen og statsråden at arbeidet med å ferdigbehandle søknader om dagpenger, slik at permitterte fikk utbetalt dagpenger, hadde høy prioritet. Fortsatt ser vi at svært mange venter på å få utbetalt dagpenger, sier leder i Arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg (Frp).

Han legger til:

– Nå kan vi ikke sitte lenger og vente på at regjeringen rydder opp. Derfor mener jeg at NAV må få mulighet og midler til å leie inn saksbehandlingskapasitet for en periode, slik at søknader blir behandlet og folk får utbetalt pengene sine, sier Wiborg.

I et spørsmål til ministeren foreslår Wiborg å leie inn studenter, permitterte eller bedrifter med ledig kapasitet til å behandle søknadene.

– Nå når skoleåret er i gang finnes det nok av studenter som kunne tenkt seg en ekstrajobb, og fortsatt sliter bedrifter med ledig kapasitet. Dette vil være en vinn-vinn situasjon for alle, sier han.

Hyller folks tålmodighet

Statssekretær Saida Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet mener folk har vært tålmodige, og lover at dette skal komme på plass så raskt det lar seg gjøre.

– Vi har den største ledighetskrisen i Norge i fredstid. Folk har vært mer tålmodige enn vi kunne forvente. Jeg tror det skyldes at alle ser hvilken krise vi står i, med så mange arbeidsledige, sier Begum.

TAKKER: Statssekretær Saida Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet takker for folks tålmodighet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Departementet opplyser om at det er totalt 500.000 nordmenn som enten har mottatt dagpenger, forskudd på dagpenger eller lønnskompensasjon.

– Jeg skjønner at det er svært krevende for de som fortsatt venter. Derfor har det aller viktigste for oss vært at så mange som mulig skulle få så mye som mulig av det de hadde krav på så fort som mulig, sier hun.

Etter en ekstraordinær utbetaling har NAV fått totalt en milliard kroner for å håndtere koronakrisen.

– Arbeidsmengden i Arbeids- og velferdsetaten har vært enorm denne våren. Ikke bare på grunn av kraftig vekst i antallet søknader om dagpenger, men Stortinget vedtok også nye detaljerte ordninger som skulle både utvikles og igangsettes, sier Begum.