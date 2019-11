40 prosent av sparerne sitter på gjerdet: - Vi anbefaler sterkt å overføre

Du kan gå på en skattesmell dersom du glemmer å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto innen kort tid.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Jeg har vært litt fram og tilbake, og jeg har spurt meg selv om det noen vits i å flytte aksjene og aksjefondene mine. Jeg skal ikke kjøpe hus, hytte eller noe annet, og pengene mine er her fordi jeg får bedre avkastning her enn på høyrentekonto, sier småsparer og Skagenfondene-kunde Signe Bjerga.

Hun har troppet opp i signalbygget i Stavanger sentrum og har spurt rådgiver Atoussa Hamedan-Nejad til råds. Bjerga, som tidligere har jobbet på skattekontor, er i utgangspunktet skeptisk av natur. Mange konsepter og programmer har kommet og forsvunnet gjennom mange år med sparing. Bjerga nevner livrentesparing og sparing med skattefradrag (SMS, journ. anm), gunstige spareordninger som har blitt skrinlagt.

- Det er ikke alltid så lett å forstå brevene fra banken eller fra offentlige institusjoner. Jeg har blitt fortalt mange ganger hva aksjesparekonto er, og jeg kom er for å få råd, sier Bjerga.

- Jeg har levd lenge og har vært med på flere slike ting. Det har vært livrentesparing og det har vært sparing med skattefradrag (SMS). Flere av disse ordningene som dukker opp tar slutt eller blir lagt ned. Derfor var jeg usikker, sier Signe Bjerga (til venstre), som kom for å rådføre seg med Atoussa Hamedan-Nejad i Skagenfondene. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Til slutt lot hun seg overbevise av Hamedan-Nejad i Skagenfondene. Så langt har om lag 62 prosent av norske fondsspareres penger blitt flyttet over på aksjekonto. Det utgjør 93 milliarder kroner, ifølge Verdipapirfondenes Forening (VVF).

Fire spørsmål og svar

Samtidig betyr det at nesten 40 prosent ikke har gjort overført, til tross for at det skattefrie overgangsvinduet har blitt forlenget ikke én, men to ganger siden 2017. 31. desember er foreløpig siste dag du kan overføre aksjer og fondsandeler til en aksjesparekonto uten å betale gevinstskatt.

- Det kan være en misoppfatning av hva aksjesparekonto er? Noen tror nok det er vanskelig å opprette eller at det endrer måten de sparer på, mens andre bare er skeptiske til nye ting. Noen tror dette er noe bransjen har funnet på for å tjene penger, men dette er noe myndighetene har bestemt at skal opprettes, sier Skagen-rådgiver Bodil Hauge Økland.

Nettavisen Økonomi stilte rådgiver Hauge Økland fire åpne spørsmål for å få klarhet i hva en aksjesparekonto er, og hva det er ikke er:

1. Hva er det som haster sånn?

- Grunnen til at det haster, er at fristen for skattefri overflytting går ut 31. desember. Da kan du flytte midlene dine fra enten VPS-konto eller investorkonto uten at det utløser noen gevinstskatt. Denne fristen har blitt utsatt to ganger tidligere, og det blir nok ingen flere utsettelser. Vi anbefaler kundene våre sterkt å flytte aksjene og aksjefondene før det er for seint.

Rådgiver Bodil Hauge Økland anbefaler småsparerne å flytte midlene sine til en aksjesparekonto på grunn av de skattemessige fordelene som følger med. Foto: Magnus Ekeli Mullis

2. Hvorfor er det så viktig at alle må ha en aksjesparekonto?

- Vi anbefaler overflytting fordi det er noen skattemessige og ikke minst praktiske fordeler ved ASK. Du sparer ikke noe skatt, men du kan utsette gevinstbeskatningen ved å ha ASK - noe du ikke kan med VPS- eller investorkonto. Dessuten får du mer fleksibilitet og oversikt, noe mange setter pris på. Med en ASK er det et klart skille mellom innskuddet og gevinsten din. Du vet hvilken gevinst du har å forholde deg til, og denne kan du utsette beskatningen på. Dermed får du avkastning på penger som hadde gått til staten om du hadde hatt en vanlig investorkonto.

3. Er det noen som spesielt bør merke seg fristen og få opp dampen?

- De som vil flytte pengene sine fra én aktør til en annen, har frist allerede 1. desember. Det tar tid å få ordnet slike overføringer mellom forvaltere og banker, og for å være sikre på at alt faller på plass, har vi satt denne fristen.

4. Finnes det noen ulemper ved aksjesparekonto, og er et noen som ikke bør flytte aksjene og aksjefondene sine til en aksjesparekonto?

- På en investorkonto eller en VPS-konto kan du lettere dele opp og flytte midler til en egen gavekonto eller gi gaver til barna dine. Det skal du kunne gjøre med en aksjesparekonto etter hvert, men det er ikke noe man har mulighet til å gjøre per nå. Men det kommer på nyåret.

57 millioner kroner ikke flyttet

Norske fondssparere har opprettet over en halv million aksjesparekontoer, men fortsatt står 57 milliarder kroner på andre kontoer - til tross for at det ikke virker å være noen åpenbare ulemper ved aksjesparekontoen som regjeringen lanserte i 2017.

- Vi har hatt ganske stor pågang både i dag og i det siste. Mange lurer på om aksjesparekonto er noe som kan passe for dem, og for de aller fleste er svart vårt «ja». Men mange ønsker ikke å utsette skatten og heller ta det fortløpende, og dette er selvfølgelig ikke noe vi kan tvinge dem til, sier rådgiver Hauge Økland.

Formålet med en aksjesparekonto er å gjøre det lettere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond. Midler man setter inn på kontoen kan brukes til å investere i børsnoterte aksjer på for eksempel Oslo Børs. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Hovedformålet med aksjesparekonto er at det skal bli enklere og gunstigere for vanlige småsparere og privatpersoner å spare i aksjer og fond.

- Vi anbefaler sterkt å overføre til aksjesparekonto. De fleste er nok i bunn og grunn ute etter informasjon før de flytter over, sier Hauge Økland.