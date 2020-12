40 prosent i distriktene går for diesel ved neste bilkjøp

I distriktene blir dieselbilen stadig mer populær. I en fersk undersøkelse svarer 40 prosent på landsbygda at diesel er førstevalget ved neste bilhandel.

I en undersøkelse Sentio har gjennomført for Nationen , svarer hele 40 prosent i distriktene at de vil ha dieselbil neste gang de skal kjøpe eller bytte bil. Dette er nesten en dobling til samme undersøkelse for to år siden.

I 2018 svarte 24 prosent av de som deltok i undersøkelsen på landsbygda at førstevalget deres var diesel ved neste bilkjøp.

Les også: Stor test ga sjokkresultat: Nye dieselbiler kan rengjøre luften

25 prosent på landsbygda sier de vil velge elbil, mens 20 prosent svarer at de vil gå for hybrid-drevet kjøretøy neste gang de skal handle bil. I Oslo vil kun 5 prosent velge diesel ved neste bilkjøp, mens hele 53 prosent går for elbil og 23 prosent hybridbil.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har romjulssalg