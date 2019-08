400 må gå i Tine - kutter hver tiendestilling

- Det er en alvorlig situasjon, sier styrelederen.

Tine må kutte kostnadene med minimum 1 milliard kroner.

Kostnadsbesparelsene betyr at alle støttefunksjoner, transport, hovedkontoret i Oslo og alle de 34 meieriene er på bordet når detaljene skal legges for hvilke av selskapets 4.300 årsverk som kuttes innen utgangen av 2021. Til sammen skal de spare en milliard kroner og kutte åtte til ti prosent av det norske melkevolumet.

Tine skriver at dette betyr at også melkebøndene må forberede seg på et «betydelig» fall i inntektene fra neste år.

Bøndene leverte i fjor 1435 millioner liter kumelk til Tine, som tilsvarer om lag 268 millioner liter per nordmann. Forbruket av melk per innbygger var imidlertid bare 82 liter. Men melk inngår også i osteprodukter og gjennomsnittsnordmannen spiste i fjor 18,9 kilo av ulike oster og hadde også 3,7 kilo med smør

En av ti forsvinner

Til sammen skal hver tiende jobb i Tine forsvinne. Det var ved utgangen av fjoråret 4346 ansatte i morselskapet i Tine, 5355 ansatte på konsernbasis.

En kostnadsbesparelse på 1 milliard kroner tilsvarer snaue 5 prosent av de totale driftskostnadene for 2018 (21,5 milliarder).

– Det er ikke klart hvor årsverkene kuttes, men vi har laget en plan med flere prosjekter som vi skal drøfte med de tillitsvalgte, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine i en pressemelding.

Drøftingsmøtene starter 19. september.

– Situasjonen er alvorlig og sammensatt. Skal vi ha en bærekraftig, norsk melkeproduksjon som bidrar til verdiskaping over hele landet i fremtiden, må Tine gjøre alt for at dette inntektsfallet blir så lite som mulig, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding.

Må bli konkurransedyktig

Det er Haugen har ledet strategiarbeidet i Tine sammen med styret og administrasjon. Der har de konkludert med at selskapet må bli mer konkurransekraftig og kostnadene må kraftig ned.

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er en alvorlig kombinasjon for norsk melkeproduksjon, sier Haugen .

Konserntillitsvalgt i Tine-gruppa, Tor Arne Johansen, sier i meldingen at han er behovet for nedbemanning.

For tidlig

– Det er allikevel for tidlig for å si noe om hvor stor nedbemanningen vil bli i de forskjellige konsernområdene i bedriften. Jeg har tillit til - og forventer - at ledelsen vil involvere tillitsvalgte på en skikkelig måte slik vi er vant med fra tidligere, sier Johansen i en melding.

Tine Gruppen hadde i 2018 totale driftsinntekter på 23 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1465 millioner.