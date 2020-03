Konsekvensene av koronaviruset kan bli alvorlige for norske arbeidsplasser.

I Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, rapporterer bedriftseiere i næringer som står for 405 000 arbeidsplasser å være sterkt berørt av koronaviruset.

– Det vil komme konkurser. Arbeidsplasser vil gå tapt om ikke Stortinget kommer med nye tiltak, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv i en skriftlig kommentar til regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

– Uten ytterligere tiltak vil mange ikke ha en jobb å gå til etter permittering, advarer hun.

– En alvorlig situasjon

Regjeringen la fredag frem tiltakspakken som har vært varslet denne uken.

- Vi står i en alvorlig situasjon, og det aller viktigste er å beskytte liv og helse. Vi støtter myndighetenes helt nødvendige tiltak for å begrense smitten. Samtidig er det viktig å ivareta de arbeidstakerne og bedriftene som står i svært vanskelig situasjon, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Sollien er glad for at regjeringen nå gjør viktige endringer i permitteringsordningen, som letter byrden både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

- Vi ser allerede nå de første permitteringene, og det kommer til å komme mange flere. At staten tar en større del av regningen i denne unntakssituasjonen er avgjørende for at bedriftene skal klare seg, og for den økonomiske tryggheten til de som nå permitteres, sier Sollien.

Regjeringen kommer med to tiltak: Arbeidstakere som permitteres er sikret enten lønn eller dagpenger i hele perioden man er rammet. De tre «ventedagene» – karensdagene – som normalt gjelder når man skal motta dagpenger fjernes helt. I tillegg tar staten en større del av regningen for bedriftene som nå rammes hardt. Arbeidsgivere betaler kun lønn i to dager ved permittering, før staten tar over det økonomiske ansvaret og utbetaler dagpenger.

- Å få dagpenger tidligere er en dårligere ordning for arbeidstakerne enn «ordinær» permittering der de får lønn, så de tar nå en stor belastning. Derfor er det veldig viktig at ventedagene fjernes, sier Sollien.

– Ikke krev pengene tilbake

Også kulturlivet frykter konsekvensene av koronaviruset. Fotballkamper, konserter, gudstjenester og andre arrangementer over hele landet er avlyst. Det rammer kulturaktørene hardt og nå oppfordres publikum til å ikke kreve tilbake pengene.

– Dette handler om hva vi alle kan gjøre for å holde hjulene i gang, sier sjefredaktør Ida Eliassen-Coker i magasinet Altså til Aftenposten.

Magasinet står bak emneknaggen #ingenrefusjon i sosiale medier, og tusenvis av nordmenn har delt det opprinnelige innlegget.

– Det virker som om mange har tenkt det samme som oss. Når du først har betalt for et arrangement, har du sannsynligvis råd til å tape de pengene. Vi sier ikke at alle skal gjøre det, for eksempel hvis man har dårlig råd, men hvis du kan – tenk på det, sier sjefredaktøren.