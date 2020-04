4,4 millioner nye arbeidsledige i USA

Arbeidsledigheten fortsetter å øke kraftig i USA.

NEW YORK (Nettavisen): De siste tallene viser at mer enn 4,4 millioner amerikanere søkte om dagpenger i forrige uke. Det eksakte tallet 4,427 millioner.

Nesten 26,45 millioner amerikanere er dermed blitt arbeidsledige de siste fem ukene, melder CNBC. Det betyr at summen av alle de nye arbeidsplassene som er blitt skapt siden finanskrisen nå er borte.

Trump bremser innvandringen

President Donald Trump har signert en presidentordre om midlertidig kraftig begrensning av innvandringen til USA som følge av koronapandemien, og for å trygge amerikanske arbeidsplasser.

Innvandringspausen på 60 dager inkluderer også stans i utstedelse av såkalte green cards, en ordning som gir permanent opphold og arbeidstillatelse. Innvandringsstansen gjelder ikke midlertidig arbeidskraft.

– For å beskytte våre flotte amerikanske arbeidere har jeg nettopp signert en presidentordre som midlertidig stanser innvandring til USA. Dette vil sikre at arbeidsledige amerikanere uansett bakgrunn vil være først på banen etter at økonomien vår åpner igjen, sier Trump.

– Kan åpne igjen

Trump understreker at ordren kan bli endret og at USA igjen kan bli åpnet opp.

– Det kan hende vi åpner igjen om en uke eller to uker, eller kanskje neste måned. Det kan også hende vi letter på den eller strammer den inn, sa presidenten.

I fjor utstedte amerikanske myndigheter rundt 1 million green cards. Halvparten av dem gikk til ektefeller, barn og foreldre av amerikanske statsborgere.

Mange unntak

Mange som får slike arbeids- og oppholdstillatelser, jobber i sektorer som landbruk, helse og programvareindustri.

Den partipolitiske uavhengige tankesmia Migration Policy Institute anslår at rundt 110.000 green card-utstedelser kan bli forsinket som følge av tomånederspausen.

Trumps innvandringsstans inneholder en rekke unntak. Leger og sykepleiere som ønsker å komme til USA for å jobbe, har fortsatt mulighet til å søke om det. Rike utenlandske investorer er også unntatt forbudet – og det samme er studenter, sesongarbeidere i landbruket og utlendinger som er gift med amerikanske borgere.