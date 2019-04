51 prosent mer negative til VG etter dansevideo-saken

VGs håndtering av saken om dansevideoen med Sofie og Trond Giske har gått ut over tilliten til både VG og norske medier, viser en meningsmåling.

51 prosent er mer negative til VGs journalistikk og 37 prosent er blitt mer negative til norske medier generelt, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten.

– Det er bekymringsfulle tall. Tillit er ferskvare og dette viser at en slik sak gjør skade, ikke bare for VG, men for norske medier, sier professor Steen Steensen, som leder institutt for journalistikk og mediefag på Oslo Met.

Han legger til at han ikke er overrasket siden spørsmålene i undersøkelsen er stilt mellom 26. mars og 1. april, få dager etter at VGs kilde Sofie fortalte sin versjon av saken til TV 2.

I undersøkelsen ble folk også spurt om de har mer eller mindre tillit til norske medier i dag, sammenlignet med for ett år siden. 30 prosent svarer at de har mindre tillit i dag, men også tilliten til alternative medier er lavere enn for ett år siden.

Hele 63 prosent sier også at de ikke har tillit til at norske medier dekker alle politiske partier og interesser like kritisk.

Onsdag 20. mars publiserte TV 2 et intervju med Sofie – kvinnen i dansevideoen med Trond Giske fra Bar Vulkan. Hun fortalte at hun ikke ønsket å medvirke i VGs artikkel om videoen, og at VGs journalist hadde fått beskjed om dette.

VG gikk 27. februar, seks dager etter publiseringen av den første saken, ut og beklaget at artikkelen «ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet i baren». Etter en omfattende intern gjennomgang, beklaget VG onsdag 27. mars behandlingen av kvinnen og konkluderte med at sjefredaktør Gard Steiro fortsetter, mens journalisten tar seks måneders permisjon med lønn.

